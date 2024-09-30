«Делать бизнес»: Эксперт оценил идею Госдумы о сокращении тюремного срока за чтение книг

Заключённым могут сократить срок за чтение классики. Депутаты предложили уменьшать сроки тюремного заключения за чтение книг, которые воспитывают мораль. За каждую прочитанную книгу — на четыре дня меньше за решеткой. Идея заключается в том, что литература с позитивным содержанием поможет заключенным лучше адаптироваться к жизни в обществе после освобождения.