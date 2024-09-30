«Делать бизнес»: Эксперт оценил идею Госдумы о сокращении тюремного срока за чтение книг

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Заключённым могут сократить срок за чтение классики. Депутаты предложили уменьшать сроки тюремного заключения за чтение книг, которые воспитывают мораль. За каждую прочитанную книгу — на четыре дня меньше за решеткой. Идея заключается в том, что литература с позитивным содержанием поможет заключенным лучше адаптироваться к жизни в обществе после освобождения.
Председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев в беседе с «Радио 1» сообщил, что классика, действительно, может воспитать в человеке мораль, но саму идеи воплотить нереально.
По его словам, в следственных изоляторах есть хорошие книги, но предлагать ставить галочку в зачетку за прочитанная и уменьшать срок — не объективно.
Он подчеркнул, что немаловажно умение правильно понимать произведение и находить в нем верные смыслы.
Также спорный вопрос, по мнению собеседника, в утверждении списка классической литературы, которая вызывает частые споры среди сотрудников Министерства образования и культуры: что положительно, а что отрицательно?
Алексей Лобарев отметил, что законодатели часто утверждают законы, гуманные и демократические, но не продумывают, за чей счет, как и кем эти нормы будут исполняться. Для того, чтобы расширять подобный льготные и демократичные условия содержания для заключенных, нужно брать в обсуждения профессионалов-экспертов.
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«Кто это будет контролировать? Это просто начнут раздавать отчетно-учетные бумажки, и делать на этом бизнес. На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях от 30% до 60% не хватает личного состава, а еще и ввести учет, какие книги осужденные читают», — поделился своим мнением эксперт.
По его словам, в следственных изоляторах есть хорошие книги, но предлагать ставить галочку в зачетку за прочитанная и уменьшать срок — не объективно.
«Книга может просто под подушкой лежать. Он взял и положил, а все думают, что читает. Тогда надо опрашивать опять же, экзамены принимать, а кто этим заниматься будет?» — сказал собеседник.
Он подчеркнул, что немаловажно умение правильно понимать произведение и находить в нем верные смыслы.
«Оценить книгу можно по-разному. Например, если вспомнить сериал «Бригада» — все стали резко романтизировать преступления, а до конца смысл никто не понимает. То же с книгами. Может, он прочитал и понял, что нужно было по-другому совершать преступление, продуманно. Кто знает, как он воспринял книгу. КПД от этого не будет высокое, а нарушения будут», — объяснил ветеран специальной службы Московского уголовного розыска.
Также спорный вопрос, по мнению собеседника, в утверждении списка классической литературы, которая вызывает частые споры среди сотрудников Министерства образования и культуры: что положительно, а что отрицательно?
Алексей Лобарев отметил, что законодатели часто утверждают законы, гуманные и демократические, но не продумывают, за чей счет, как и кем эти нормы будут исполняться. Для того, чтобы расширять подобный льготные и демократичные условия содержания для заключенных, нужно брать в обсуждения профессионалов-экспертов.
«К тому же, каждый день нахождения в тюрьме для заключенных — горе и несчастье. Это будут оспаривать в суде, а, значит, надо готовиться к судебным тяжбам», — заключил председатель Ассоциации Профсоюзов полиции России.
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Анастасия Бондарева