В Госдуме предложили уменьшать сроки заключённым за прочитанные книги

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил уменьшать срок лишения свободы за прочитанные заключёнными книги, формирующие общепринятые моральные ценности. Соответствующую инициативу он направил главе Минюста РФ Константину Чуйченко.
Депутат отметил, что возможным вариантом реализации такого предложения может стать прочтение заключёнными книг из перечня литературы, который в скором времени утвердит Минюст. В него могут войти «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Воскресение» Л.Н. Толстого и «На дне» Максима Горького.
Даванков напомнил, что по нынешним правилам заключённому могут смягчить наказание при хорошем поведении, ответственном отношении к учёбе и труду, сожалении о совершённом деянии и частичном или полном возмещении причинённого ущерба или заглаживании вины. Однако сейчас не предусмотрено смягчение наказания за прочтение книг, положительно влияющих на заключённых и формирующих у них моральные принципы.
Вице-спикер Думы попросил Чуйченко оценить эту инициативу и в случае её поддержки поручить профильным департаментам Минюста реализовать её.
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Даванков напомнил, что по нынешним правилам заключённому могут смягчить наказание при хорошем поведении, ответственном отношении к учёбе и труду, сожалении о совершённом деянии и частичном или полном возмещении причинённого ущерба или заглаживании вины. Однако сейчас не предусмотрено смягчение наказания за прочтение книг, положительно влияющих на заключённых и формирующих у них моральные принципы.
Вице-спикер Думы попросил Чуйченко оценить эту инициативу и в случае её поддержки поручить профильным департаментам Минюста реализовать её.
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Анастасия Чинкова