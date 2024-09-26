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В Госдуме предложили уменьшать сроки заключённым за прочитанные книги

26 сентября 2024, 20:30
Фото: iStock/pcess609

Фото: iStock/pcess609

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») предложил уменьшать срок лишения свободы за прочитанные заключёнными книги, формирующие общепринятые моральные ценности. Соответствующую инициативу он направил главе Минюста РФ Константину Чуйченко.
Депутат отметил, что возможным вариантом реализации такого предложения может стать прочтение заключёнными книг из перечня литературы, который в скором времени утвердит Минюст. В него могут войти «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, «Воскресение» Л.Н. Толстого и «На дне» Максима Горького.

Даванков напомнил, что по нынешним правилам заключённому могут смягчить наказание при хорошем поведении, ответственном отношении к учёбе и труду, сожалении о совершённом деянии и частичном или полном возмещении причинённого ущерба или заглаживании вины. Однако сейчас не предусмотрено смягчение наказания за прочтение книг, положительно влияющих на заключённых и формирующих у них моральные принципы.



Вице-спикер Думы попросил Чуйченко оценить эту инициативу и в случае её поддержки поручить профильным департаментам Минюста реализовать её.

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Ветеринары оформили летом 12 тыс. документов на вывоз питомцев из Подмосковья
26 сентября 2024, 21:17

Фото: пресс-служба в Минсельхозпрода МО

Сотрудники Государственной ветеринарной службы Московской области оформили около 12 тыс. документов для вывоза домашних животных за пределы региона. Об этом по итогам сезона отпусков сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Каждый год в летние месяцы специалисты Госветслужбы отмечают повышенный спрос на оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных, путешествующих с владельцами. Так, с начала года было оформлено 11,8 тыс. подобных документов: 3,5 тыс. на кошек и 8,2 тыс. – на собак. Подмосковные кошки выезжали за границу 2,2 тыс. раз, собаки – 5 тыс.», – рассказали в Минсельхозпроде.
В ведомстве напомнили, что оформить заявку на ветеринарное свидетельство формы №1 на перевозку домашнего животного можно на сайте госуслуг региона.

Информацию, требующуюся для заполнения полей формы, можно получить в ближайшей госветклинике Подмосковья. Адреса и графики работ указаны по ссылке.

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Названы грибы, за сбор которых можно попасть в тюрьму
Юрист Русяев: сбор грибов из Красной книги карается штрафом или лишением свободы
26 сентября 2024, 21:14

Фото: iStock/PIKSEL

Сбор краснокнижных грибов карается законом, напомнил юрист Илья Русяев.
За сбор, приобретение, хранение и перевозку грибов, занесённых в Красную книгу, может последовать штраф в размере до одного миллиона рублей или даже лишение свободы на срок до четырёх лет, заверил юрист в беседе с NEWS.ru.

Он призвал обратить особое внимание на такой вид, как рядовка мацутакэ. Именно она упоминается в законе в качестве примера краснокнижного гриба, за сбор которого будут применены выше упомянутые меры.

В законе не прописано, каким способом необходимо собирать грибы: срезать или выдергивать. Но из экологических соображений грибы лучше срезать ножом, оставляя над поверхностью земли небольшую часть ножки, что позволит сохранить грибницу.

Русяев также напомнил, что незнание закона не освобождает граждан от ответственности. Но всё же посоветовал перед походом в лес прочесть полный список грибов, запрещённых к сбору. Такой список находится в открытом доступе на сайте Министерства природы России.

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Депутат Разворотнева: аварий в сфере ЖКХ избежать зимой не получится
26 сентября 2024, 20:42

Фото: iStock/Funnycreature

Аварий в сфере ЖКХ в этом году избежать не получится. Об этом рассказала зампред Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ, зампред Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
«Готовность к отопительному сезону определяется в первую очередь подписанными паспортами по готовности к зиме. Эти паспорта подписываются в том случае, когда были проведены проверки готовности оборудования, инженерных коммуникаций дома, когда все, выявленные в процессе испытаний поломки были устранены», — рассказала Разворотнева в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, аварий в сфере ЖКХ в этом году не удастся избежать. Специалист объяснила это обширным износом коммунальной инфраструктуры. А чтобы исправить эту проблему понадобится еще несколько лет.

Разворотнева отметила, что на обновление коммунальной инфраструктуры выделяются значительные средства из бюджета. Кроме того, правительство реализует программу предоставления кредитов регионам для этих целей.

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#остановки
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#дома
#минобороны
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Автоэксперт пояснил, почему водителя моноколеса на трассе нельзя оштрафовать
26 сентября 2024, 20:19

Фото: iStock/PavelKant

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что моноколесо не является транспортным средством, поэтому их водителей нельзя оштрафовать.
«Туда же относятся сегвеи, гироскутеры. Правилами дорожного движения определённо место, где они должны передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. В их отсутствие — по обочинам дорог или по краю проезжей части. Но очевидно, что на скоростной трассе их точно быть не должно, как и велосипедистов и самокатчиков», — рассказал Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, водители моноколёс могут ездить по обычным загородным трассам, но только если их транспортные средства соответствуют требованиям правил дорожного движения и оборудованы световозвращателями, сигнальными огнями и другими опознавательными знаками.

Сажин считает, что, как и электросамокаты, моноколёса нужно ограничивать в скорости и «кастрировать» на стадии появления в городе, чтобы не дать возможность перепрошивать их программное обеспечение. Часто владельцы моноколёс перекодируют их и добавляют «лошадей», что может привести к опасным ситуациям на дороге, пояснил специалист.

Сажин также отметил, что сейчас никто не знает, как штрафовать водителей моноколёс. Основная проблема, по его словам, заключается в том, что моноколёса нельзя идентифицировать как транспортные средства. Их нельзя лишить права управления за превышение скорости или наказать за расположение на проезжей части. Однако водители моноколёс могут стать участниками ДТП и нести ответственность за ущерб, который они нанесли.

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#мальчик
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«Файлы пропадут»: Россиянам советуют перейти на другие сервисы взамен Google
Депутат Матвейчев: Россиянам стоит перейти на другие сервисы взамен Google
26 сентября 2024, 20:08

Фото: istockphoto/SpVVK

Россиянам стоит перейти на другие сервисы из-за новых ограничений Google. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Продолжать пользоваться сервисами Google в России рискованно. Американская корпорация в любой момент может закрыть доступ к аккаунту, а пароли и личные данные передать другой стороне», — цитирует Матвейчева портал Smotrim.

По мнению эксперта по информационной политике, данные из почты Gmail и файлы на «Google Диске» могут пропасть в любой момент, если компания продолжит враждебную политику против России.

По совету эксперта, лучше сейчас забрать из сервисов Google все данные и перевести на другие ресурсы.

Ранее в Минцифры сообщили, что Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян.

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#google
#минцифры
#безопасность
#ограничение
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Глава наукограда Тихомиров проверил после ремонта мастерские колледжа университета «Дубна»
Глава наукограда Тихомиров проверил мастерские колледжа университета «Дубна»
26 сентября 2024, 19:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава наукограда Максим Тихомиров осмотрел современное оборудование и отремонтированные мастерские колледжа Университета «Дубна», пообщался со студентами и педагогами. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации городского округа.
«Наша цель – не только качественно организовать процесс обучения, но и сделать всё, чтобы высококвалифицированные специалисты — электромонтёры, техники и системные администраторы, окончив колледж, остались работать в городе. Сегодня колледж закрывает огромные потребности наукограда. Без него у наших крупных предприятий не получилось бы показывать такие высокие результаты работы», – отметил Тихомиров.
Он также дал высокую оценку работе педагогического состава. Педагогам, мастерам и воспитателям присвоены почётные звания, вручены благодарственные письма и грамоты. О качестве работы коллектива колледжа говорит востребованность выпускников у работодателей, а также успехи студентов в конкурсах профессионального мастерства.
«За последние шесть – семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши обучающиеся завоёвывали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об уровне их подготовки. Это классные специалисты», – уверен исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.
Он добавил, что в вузе работают самоотверженные и вовлечённые в процесс преподавания педагоги.

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#педагоги
#образование
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Зайнуллин: повторное использование льготной ипотеки является нарушением
26 сентября 2024, 19:19

Фото% iStock/Diy13

Программы льготной ипотеки созданы для улучшения жилищных условий и имеют социально значимый характер, а их повторное использование является безусловным нарушением. Об этом рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
Напомним, в Счётной палате по итогам аудита ипотечного рынка выяснили, что россиянин оформил на себя 26 льготных ипотечных кредитов.

«В данном случае льготная ипотека является субсидированной — то есть проценты доплачивались государством из бюджета», — пояснил Зайнуллин в беседе с RT.

По его словам, государство может подать иск о «возмещении необоснованного обогащения». Если человек получил льготную ипотеку, предоставив банку поддельные документы или ложные сведения, это может быть расценено как многократное мошенничество.

Зайнуллин добавил, что следствию предстоит выяснить, как именно были выданы такие ипотечные кредиты. Банки имеют инструменты для отслеживания кредитной активности клиентов, например, бюро кредитных историй. Однако, учитывая приведённую статистику, система не идеальна и нуждается в доработке.

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#льготная ипотека
#государство
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ФНС России ликвидирует «Родину» Земфиры*
26 сентября 2024, 19:04

Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина

Федеральная налоговая служба (ФНС) России ликвидирует ООО «Родина», принадлежащее покинувшей Россию певице Земфире*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Точная причина закрытия компании не сообщается. Однако из открытых источников следует, что фирма с момента регистрации в 2023 году не проявляла никакой деловой активности.

Земфира* открыла эту компанию в мае 2023 года. Уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей. По имеющимся сведениям, фирма была зарегистрирована в квартире бывшего директора группы «Машина времени».

В настоящее время певица проживает во Франции. Ранее по сети распространилась информация, что она получила гражданство этой страны. Однако сама исполнительница полностью отрицает эти «слухи».

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Дети из Курской области посетили аэродром в Кубинке и познакомились с лётчиками
26 сентября 2024, 18:41

Фото: Александра Степанова

20 детей из Курской области, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения в Подольске, побывали с экскурсией на аэродроме в подмосковной Кубинке. Ребята осмотрели тренировочную базу пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи» и познакомились с лётчиками.
Многие признались, что ждали чего-то вроде скучной выставки и осмотра нескольких десятков музейных экспонатов. Однако в итоге школьники увидели настоящее авиашоу, понаблюдав за тренировочными полётами. Они померили шлем пилота и даже забрались в кабину сверхзвукового истребителя.

Фото: Александра Степанова

«Мы являемся кураторами детского лагеря «Литвиново», постоянно взаимодействуем с ним, проводим экскурсии. Пока рассказываешь теорию, детям неинтересно. Но когда начинаем показывать непосредственно практику, они интересуются, залезают в кабину, задают вопросы», – рассказал старший лётчик пилотажной группы «Русские витязи» Валерий Соков.

Фото: Александра Степанова

Ранее сообщалось, что Подмосковье приняло более 900 жителей Курской области. В основном это дети, в том с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детдомов и домов ребёнка. Среди приезжих также мамы с малышами и пожилые люди с серьёзными диагнозами.

Фото: Александра Степанова

Всех курян разместили в пунктах временного содержания, организованных в детских оздоровительных лагерях в Клину, Подольске и городском округе Пушкинский, а также в пансионатах и центрах реабилитации Коломны и Ступина.

Фото: Александра Степанова

Как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв, оставаться в Подмосковье куряне смогут сколько угодно долго. Для детей продумали всё, в том числе обучение, экскурсионные программы и занятия в кружках.

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#курская область
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