Госдума внесёт изменения в подготовку детей мигрантов до принятия в школы

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Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики занимается подготовкой изменений в законодательстве об обязательно проверке знаний детей мигрантов до принятия их в российские школы. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что необходимо производить диагностику на знание русского языка детей, которые принимаются в российские школы. Причём производиться подготовка должна до поступления ребёнка в первый класс.
Яровая подчеркнула, что будущий ученик должен знать язык, на котором он будет общаться с одноклассниками и учителями, и на котором производится передача учебного материала.
Думская комиссия дала соответствующие поручения министерству просвещения, при этом сама готовит ряд изменений в законодательстве.
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Яровая подчеркнула, что будущий ученик должен знать язык, на котором он будет общаться с одноклассниками и учителями, и на котором производится передача учебного материала.
Думская комиссия дала соответствующие поручения министерству просвещения, при этом сама готовит ряд изменений в законодательстве.
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Анастасия Чинкова