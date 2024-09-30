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Госдума внесёт изменения в подготовку детей мигрантов до принятия в школы

30 сентября 2024, 13:05
Фото: iStock/Professor25

Фото: iStock/Professor25

Комиссия Госдумы по вопросам миграционной политики занимается подготовкой изменений в законодательстве об обязательно проверке знаний детей мигрантов до принятия их в российские школы. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что необходимо производить диагностику на знание русского языка детей, которые принимаются в российские школы. Причём производиться подготовка должна до поступления ребёнка в первый класс.

Яровая подчеркнула, что будущий ученик должен знать язык, на котором он будет общаться с одноклассниками и учителями, и на котором производится передача учебного материала.



Думская комиссия дала соответствующие поручения министерству просвещения, при этом сама готовит ряд изменений в законодательстве.

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«Ветерок пробирает»: Синоптик рассказал, какой октябрь ждет жителей Москвы и Подмосковья
Синоптик Шувалов: первая половина октября будет теплой
30 сентября 2024, 14:07

Фото: iStock/puflic_senior

Первый месяц осени позади. В права вступает октябрь. Какая погода ждет жителей Москвы и Московской области?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.

«Да, сейчас температура не выше 13 градусов, ветерок пробирает. Но осень как вступает, так и отступит. В ближайшие три дня погода наладится, тепло вернется. К четвергу дневная температура повысится до 20 градусов. Но в пятницу во второй половине дня начнется дождь, а на выходные придется похолодание, но оно не будет затяжным», — сообщил синоптик.

Он напомнил, что уходящий сентябрь по фактической температуре оказался теплее средней температуры июня и стал четвертым летним месяцем.

Однако, по мнению Александра Шувалова, октябрь продолжит эту «теплую» тенденцию.

«Октябрь не будет сильно теплым, но все-таки и холодным не будет. И начало месяца это только подтвердит. Первые пять дней будут на 4-6 градусов выше, чем в предыдущие годы. Настраиваемся на то, что первая половина октября будет теплой», — поделился прогнозом собеседник.

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Более 22 тыс. уличных светильников заменят в этом году в Московской области
30 сентября 2024, 14:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в текущем году по программе «Светлый город» заменят более 22 тыс. светильников наружного освещения. Работа будет завершена до 31 октября, рассказал зампред правительства -– министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
«Ведётся работа по замене светильников и установке новых линий наружного освещения «Светлый город». В этом году наш план – заменить 22 тыс. светильников. Сейчас восстановлено 10 тыс., ещё почти 12 – в работе до 31 октября. Это замена менее энергоэффективных или сломанных светильников на новые», – пояснил зампред.
По словам Хайкина, другой вид работ по программе «Светлый город» – это установка новых линий освещения там, где их раньше не было, по обращениям жителей.
«План на этот город – 214 объектов. Это почти 4 тыс. опор и 9 тыс. светильников. На сегодняшний день 90 объектов завершено, ещё 116 – в работе», – сказал Хайкин.
Он добавил, что эта работа будут также окончена до 31 октября.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
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#михаил хайкин
#свет
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В подмосковных парках за неделю побывали более 1,6 млн человек
30 сентября 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,6 млн посетителей приняли парки Московской области за прошлую неделю — с 23 по 29 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«На территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха. На прошедшей неделе они оказались одной из главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья», — отметил зампред правительства региона — министр благоустройства области Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком Подмосковья на минувшей неделе стал балашихинский парк «Пехорка», где побывали 63,7 тыс. человек. Второе место в недельном рейтинге посещаемости занял парк Толстого в Химках с 48,4 тыс. посетителей. На третьем месте оказался Центральный парк в Пушкинском округе: его посетили 41,3 тыс. человек. На четвёртом месте парк Мира в Мытищах с 40,2 тыс. посетителей. А замыкает топ-5 рейтинга Фабричный парк в Истре: там побывали в 33,1 тыс. человек.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Тепло в Подмосковье первым придёт на соцобъекты, затем – в МКД и на предприятия
30 сентября 2024, 13:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отопление на всех социальных объектах Подмосковья запустят в период с 1 по 3 октября. Об этом доложил министр энергетики региона Сергей Воропанов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
Исходя из погодных условий, предлагается разбить подключение отопления на три этапа.
«С 1 по 3 октября мы подключаем социально значимые объекты. То есть до 3 октября у нас должны быть подключены все такие объекты. В регионе их 6579. На следующих этапах переходим к подключению многоквартирных домов и промышленных предприятий. Они будут подключаться параллельно с социальными объектами. Второй этап подключения отопления стартует с 3 по 14 октября. Тепло появится в 47 748 многоквартирных жилых домах региона», – пояснил министр.
Третий этап включения отопления, по словам Воропанова, придётся на 10-14 октября. В это время тепло придёт на промышленные предприятия.
«Чтобы запустить весь этот процесс, необходимо подписать постановления. На сегодняшний день уже 25 глав городских округов их подписали, остальные работают над этим. После того как стартует подключение, мы начнём мониторинг. У нас с коллегами из Минздрава и Минобразования Московской области будут специальные таблицы, где мы будем видеть подключение каждого объекта и наблюдать динамику», – отметил Воропанов.
Он добавил, что до 3 октября тепло будет подано повсеместно. Сейчас в Подмосковье перед зимним сезоном уже проверено 97% теплосетей.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
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#теплоснабжение
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#мкд
#предприятие
#социальная инфраструктура
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Бывший депутат Госдумы Шилкин обжаловал арест по делу о растрате
30 сентября 2024, 13:16

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-депутат Госдумы от партии «Новые люди» Григорий Шилкин обжаловал арест по делу о растрате. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что защита подсудимого подала апелляционную жалобу, которую суд зарегистрировал.

Ранее решением суда Шилкин был отправлен в СИЗО до 24 ноября. Его обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ о присвоении или растрате двух миллиардов рублей во время работы на посту руководителя Архангельского специализированного энергетического предприятия. Известно, что Шилкин действовал не один, он находился в сговоре с группой лиц, личности которых устанавливаются.

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#депутат
#госдума
#арест
#защита
#предприятия
#сизо
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Житель Хабаровска получил 15 лет колонии за государственную измену
30 сентября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы. Он обвинялся в государственной измене, подготовке к диверсионной деятельности и ряде других преступлений.
Рассмотрение дела проводилось в закрытом режиме, сообщает пресс-служба суда. Известно, что хабаровчанин обвинялся также в организации диверсионного сообщества, отмывании денежных средств и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Мужчина признан виновным по всем пунктам.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его свобода будет ограничена ещё в течение полутора лет.

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#суд
#наказание
#мужчина
#служба
#хабаровский край
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«Не полагаться на авось»: Гороскоп с 30 сентября по 6 октября для всех знаков зодиака
30 сентября 2024, 13:04

Фото: iStock/Peach_iStock

Новолуние и Солнечное затмение 2 октября располагает к самоанализу и самосовершенствованию. Полезно рефлексировать и исследовать природу своих поступков и привычек для того, чтобы легче было прийти к равновесию и гармонии. Рост и развитие возможны, если быть более адаптивными, эмпатичными и добрыми. Благоприятно отпускать прошлое и планировать будущее.
Во взаимоотношениях надо увидеть шанс для саморазвития и счастья. Партнёрство становится очень важным. Но не стоит забывать и о своих потребностях и желаниях. Важна гармония и равновесие. Необходимо сохранять свою индивидуальность, идти своим путём, заключать союз с партнёром, который не мешает личностному росту и, который тоже не отказывается от своих стремлений и потребностей ради отношений.

Немаловажными являются позитивные эмоции и радость от общения. Появляется возможность для укрепления взаимоотношений и для более лучшего понимания себя и партнёра.

Любовь может стать страстной, интенсивной и в тоже время надёжной и практичной. Желательно избегать провокаций, оберегать внутренний мир друг друга и осторожно устанавливать более глубокую доверительную и стабильную связь.

Для достижения успеха во всех сферах важно быть ответственными в принятии решений и обязательств, избегать легкомысленности и не полагаться на «авось». При возникновении разногласий нужно стремиться к компромиссу.

В финансовых вопросах надо полагаться на долгосрочную перспективу и надёжность.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака:

Овну надо делиться с окружающими своим хорошим настроением, позитивно оценивать себя и других.

Тельцу нужно отмечать красоту в том, что его окружает и радоваться простым мелочам.

Близнецам важно выделить время для интеллектуального развития и творческого самовыражения.

Рак станет более восприимчивым. Ему нужно общаться с близкими людьми и восстановить силы.

Лев окажется в центре внимания. Он проявит себя яркой и интересной личностью.

Дева станет убедительнее и настойчивее. Её открытость к общению поможет укрепить отношения.

Весы станут привлекательнее, а их романтичность и оптимизм пробудят новые позитивные эмоции.

Скорпион поймет то, что скрыто и сможет смелее ориентироваться в ситуации.

Стрельцу нужно интересоваться всем тем, что позволяет ему расти и становиться лучше и влиятельнее.

Козерогу надо оставить самокритику. Ему необходимо поднимать себе настроение, перечисляя свои достижения и победы.

Водолей внезапно осознает, как решить мучавший его вопрос. Он увидит новые возможности.

Рыбам важно разгадать свои сны. Их восприятие усилится. Им лучше избегать резких и быстрых реакций в деловой сфере.

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#зодиак
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В России стартовала Большая учительская неделя
30 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/Drazen Zigic

Большая учительская неделя (БУН) началась в России в понедельник, 30 сентября, она продлится до 8 октября. В рамках БУН будет проведено несколько тематических мероприятий, приуроченных к Международному дню учителя, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
«Цель проведение Большой учительской недели — позиционирование сферы образования как важнейшей отрасли нашей страны, а профессии педагога – как ведущей профессии. В этом году главная тема БУН — «Учителя — герои». Основная идея состоит в том, что каждый учитель — это герой», — говорится в сообщении.
Важнейшей частью Большой учительской недели в этом году станет IV Форум классных руководителей и наставников. Кроме того, педагогов ждут торжества в честь Дня учителя и Дня среднего профессионального образования, а также подведение итогом всероссийских конкурсов в сфере образования.

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#учителя
#педагоги
#россия
#мероприятия
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Подавать тепло в социальные учреждения Московкой области начнут на этой неделе
30 сентября 2024, 12:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подачу тепла в социальные учреждения Подмосковья начнут уже на этой неделе. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов.
«Мы договаривались, что в воскресенье – понедельник начнём потихоньку подавать тепло на социальные объекты. Погода нам всё-таки позволила сместить эти сроки. Вместе с тем эта неделя – неделя пуска тепла в социальные учреждения», – подчеркнул губернатор.
За полмесяца удалось устранить различные нарушения в работе отопления в тысяче домов. Такие данные привёл зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«За две недели мы устранили нарушение примерно в тысяче домов. В итоге у нас общая цифра устранения составляет 58%. Из 3912 домов у нас в 2281 домах ситуация исправлена. Очевидно, что весь октябрь мы будем заниматься устранением дефектов, эту работу мы не бросим. Все замечания мы устраним до 1 ноября. В некоторых муниципалитетах у нас процент устранений нарушений достиг 80%», – сказал Мурашов.
Он добавил, что жители обязательно должны быть информированы о проводимых работах по подготовке к отопительному сезону.
«С 15 сентября была дана команда всем котельным включить пуск холодной воды. Это делается для того, чтобы холодная вода зашла в дома, чтобы устранить завоздушенность. Далее во время пробного пуска управляющая компания включает циркуляцию в доме. Очень важно уведомить жителей, что эта работа у нас идёт, потому что в момент, когда холодная вода пускается по трубам, у нас, конечно, где-то происходят протечки», – отметил зампред.
По его словам, жители должны знать: это делается для того, чтобы устранить будущие срывы. Как пояснил Мурашов, лучше получить рост жалоб сейчас, чем тогда, когда в дома пойдёт горячая вода.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#владислав мурашов
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#отопительный сезон
#отопление
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