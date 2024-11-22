Делегации из Херсонской области посетила подмосковный Инфоцентр

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов
Работу Инфоцентра Московской области, где ежедневно трудятся сотрудники региональных ведомств и представители подмосковных СМИ, продемонстрировали членам делегации из Херсонской области в рамках обмена опытом работы в информационной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы запустили Инфоцентр в начале прошлого года. Здесь аккумулируется и отрабатывается вся информация, которая выходит в СМИ и социальных медиа, в том числе комментарии жителей. Это помогает нам строить новостную повестку на основе того, что волнует людей. Наша задача — сделать так, чтобы каждая тема, которая беспокоит человека, не осталась без внимания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.Он пояснил, что Инфорцентр обеспечивает связь между пресс-службами различных подмосковных ведомств, администрациями муниципалитетов и СМИ.
«Коллеги работают в системе «Терминал», также придуманной нами. Она позволяет отследить весь путь прохождения информации: от создания инфоповода до его выхода в публичное пространство», — добавил Вячеслав Духин.Одной из важных функций Инфоцентра является отработка негатива: здесь аккумулируются все материалы, касающиеся Подмосковья, включая крупные чаты жителей региона, а также обращения, поступающие в соцсети и на электронную почту губернатора. Каждое сообщение загружается на единую платформу, с помощью которой можно контролировать, как власти отрабатывают запросы от населения.
Гости из Херсонской области отметили, что опыт Подмосковья может быть им очень полезен.
«Херсонская область — новый регион в составе России, ещё много над чем нам предстоит работать. И Московская область в этом смысле является неким примером, наставником, который может нас чему-то научить, поможет ответить на сложные вопросы. Уверена, что эта беседа была очень полезна для меня и моих коллег», — сказала начальник отдела в Управлении информационной политики Херсонской области Наталья Удальцова.Сотрудники министерства информации и молодежной политики Московской области разобрали с членами делегации несколько кейсов. Кроме того, для гостей организовали экскурсию на телеканал «360» и показали, ка делаются новости.
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