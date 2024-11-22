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Делегации из Херсонской области посетила подмосковный Инфоцентр

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

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Работу Инфоцентра Московской области, где ежедневно трудятся сотрудники региональных ведомств и представители подмосковных СМИ, продемонстрировали членам делегации из Херсонской области в рамках обмена опытом работы в информационной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы запустили Инфоцентр в начале прошлого года. Здесь аккумулируется и отрабатывается вся информация, которая выходит в СМИ и социальных медиа, в том числе комментарии жителей. Это помогает нам строить новостную повестку на основе того, что волнует людей. Наша задача — сделать так, чтобы каждая тема, которая беспокоит человека, не осталась без внимания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Он пояснил, что Инфорцентр обеспечивает связь между пресс-службами различных подмосковных ведомств, администрациями муниципалитетов и СМИ.



«Коллеги работают в системе «Терминал», также придуманной нами. Она позволяет отследить весь путь прохождения информации: от создания инфоповода до его выхода в публичное пространство», — добавил Вячеслав Духин.
Одной из важных функций Инфоцентра является отработка негатива: здесь аккумулируются все материалы, касающиеся Подмосковья, включая крупные чаты жителей региона, а также обращения, поступающие в соцсети и на электронную почту губернатора. Каждое сообщение загружается на единую платформу, с помощью которой можно контролировать, как власти отрабатывают запросы от населения.

Гости из Херсонской области отметили, что опыт Подмосковья может быть им очень полезен.

«Херсонская область — новый регион в составе России, ещё много над чем нам предстоит работать. И Московская область в этом смысле является неким примером, наставником, который может нас чему-то научить, поможет ответить на сложные вопросы. Уверена, что эта беседа была очень полезна для меня и моих коллег», — сказала начальник отдела в Управлении информационной политики Херсонской области Наталья Удальцова.
Сотрудники министерства информации и молодежной политики Московской области разобрали с членами делегации несколько кейсов. Кроме того, для гостей организовали экскурсию на телеканал «360» и показали, ка делаются новости.

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#подмосковье
Пять подмосковных блогеров пригласили на Медиафорум проекта «ТопБЛОГ»
22 ноября 2024, 14:21

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Пять блогеров из Московской области вошли в число лучших по итогам образовательной программы «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и получили приглашение представить свой регион на Медиафоруме, сообщает пресс-служба проекта.
«Образовательная программа «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» стартовала в апреле этого года, заявки на участие в ней подали более 30 тысяч человек из разных регионов России, в том числе 1368 жителей Подмосковья. По итогам прохождения программы были выбраны её лучшие участники: 84 автора контента из 40 российских регионов, среди них пять подмосковных блогеров: Дмитрий Корэ, Вероника Чурсина, Михаил Тиличеев, Иван Гузей и Дмитрий Дмитриевский», — говорится в сообщении.
Медиафорум будет проходить в Москве с 6 по 8 декабря. Участников ждёт насыщенная деловая и образовательная программа.

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Каширяне собирают помощь для больных детей в рамках акции «Коробка храбрости»
22 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жители Каширы участвуют во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», которую проводят единороссы. Цель акции – поддержка детей, проходящих длительное лечение в больницах и хосписах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В общественных приёмных партии установлены специальные боксы.
«Нет ничего хуже, чем болезни детей. Это постоянный источник стресса, переживаний и тревог. Но для самих детей гораздо больший стресс, когда лечение проходит не дома, а в больнице. Партия традиционно поддерживает детей, находящихся в медучреждениях. Я регулярно принимаю участие в акции «Коробка храбрости»», – сказала депутат Совета депутатов Каширы, руководитель местного отделения «Движения первых» Ангелина Фетисова.
Она также приняла участие в акции.

Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Присоединиться могут любой желающий. Напомним адрес местного отделения Партии «Единая Россия»: Кашира, ул. Ленина, 2.

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#московская область
#дети
#помощь
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Глава Минспорта Тувы извинился за видео из соцсетей, где он якобы в пьяном виде
22 ноября 2024, 13:59

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Министр спорта Тувы Субудай Монгуш извинился за распространившуюся в соцсетях видеозапись, на которой он танцует на вечеринке в Монголии якобы в пьяном виде. Извинения он принёс на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором министр танцует около сцены. В подписях к нему было указано, что вечеринка проходила в Монголии, а чиновник в это время был пьян.

Монгуш отметил, что видео было снято во время его отпуска, на мероприятии близких ему людей, где он позволил себе немного расслабиться. Затем подчеркнул, что понимает всю ответственность занимаемой должности, поэтому не должен был допускать такого поведения. Он принёс свои искренние извинения и добавил, что эта ситуация стала для него большим уроком.

Чиновник пообещал, что такого больше не повторится, и заверил, что впредь будет прилагать ещё больше усилий к работе на благо своего региона.

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#отпуск
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В Раменском округе вручили премии «Женщина года»
22 ноября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Церемония вручения премии «Женщина года — 2024» состоялась в Доме культуры им. Воровского в Раменском, победительницы были выбраны в восьми различных номинациях, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На премию было выдвинуто 195 претендентов в восьми номинациях: «Золотой возраст», «Своих не бросаем», «Доброе сердце», «Прорыв года», «Красота и грация», «Призвание», «Любовь и верность» и «Крепкая семья – сильная Россия». В каждой из номинаций были выбраны три победительницы», — говорится в сообщении.
Победительниц поздравил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Он также поблагодарил главу Раменского отделения Союза женщин России Нину Широкову за идею проведения такой премии и хорошо организованное мероприятие.

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#эдуард малышев
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Обманувший Долину на миллионы оказался членом крупной ОПГ «Перваки» по кличке Очкарик
Обманувший Долину мошенник оказался членом крупной ОПГ по кличке Очкарик
22 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/Yingko

Арестованный участник мошенничества, жертвой которого стала известная российская певица Лариса Долина, оказался участником крупной организованной преступной группы «Перваки». Там ему дали кличку Очкарик.
Настоящее имя мошенника — Артур Каменецкий, сообщает «МК». Ему 27 лет, ранее он уже был неоднократно судим за различные преступления. К уголовной ответственности жителя Татарстана привлекали за грабёж, разбой и вымогательства. В Казани у него есть семья — жена и двухлетний сын.

Решением Таганского районного суда города Москвы в отношении Каменецкого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под арест его отправили 21 ноября. Полицейские изъяли у преступника банковскую карту, на которую обманутая артистка перевела 10 миллионов рублей. Эти деньги соучастники преступления поделили между собой. Под стражей также находятся 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, которому Долина перевела три миллиона рублей, и курьерша Анжела Цырульникова, получившая от певицы 100 миллионов рублей.

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#сын
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Москвичка вышла купить мёд и выиграла в лотерею 100 миллионов рублей
22 ноября 2024, 13:54

Фото: istockphoto/payphoto

Жительница Москвы по имени Екатерина отправилась в торговый центр, чтобы купить мёд, и заодно приобрела там билет моментальной лотереи «Миллионер». Когда женщина стёрла защитный слой, она увидела, что выиграла 100 миллионов рублей.
Об этом рассказали РИА Новости в крупнейшем в России распространителе государственных лотерей «Столото». Екатерина рассказала, что, когда стирала защитный слой, уговаривала «столотошу», чтобы сделал ей подарок — ведь скоро день рождения. Когда она увидела цифру выигрыша, глаза у неё округлились. Такой подарок превосходил самые смелые ожидания.

По словам москвички, у неё есть некоторые ритуалы, которые она выполняет, чтобы в доме был достаток. У неё дома есть копилка-башмачок. В тот день она увидела, что копилка переполнена. «Нет, деньги должны двигаться, тогда и прибыль будет», — подумала Екатерина и положила все монеты на карту проезда в городском транспорте. Прибыль не заставила себя долго ждать, причём в очень солидном размере.

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Предлагала секс: 78-летняя вдова из Ставрополья лишилась миллиона рублей из-за молодого любовника, кем оказался альфонс
22 ноября 2024, 13:21

Фото: iStock/ JackF

В краевой суд Ставрополья поступила апелляционная жалоба. 29-летнего выходца из Ессентуков Эдуарда К., он же «Иван Батищев» и «Эрик Карецкий», обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина обманул пенсионерку, которая, по словам Эдуарда, весьма активно намекала на «тесные отношения», проинформировала «Комсомольская правда».

Мошенник «прощупал» пенсионерку


В декабре 2018 года некий «Иван Батищев» добавился в друзья в «Одноклассниках» к 78-летней Лидии Петровне (имя изменено). Женщина одобрила заявку. Иван сразу начал рассказывать о том, как он любит общаться с дамами постарше, поскольку они кажутся ему интереснее. Лидия Петровна начала помогать мужчине финансово.

Накануне пожилая женщина потеряла мужа и сына. По ходу общения с Иваном Лидия Петровна проговорилась, что осталась совсем одна. Такую же «историю» рассказал и мужчина. Иван поделился, что родные не оказывают ему поддержку. Но Батищев умолчал, что находится в браке и имеет ребёнка.

Фото: iStock/ JackF

Мужчина инициировал первую встречу. После неё он начал просить «копеечку» под разными предлогами.

«Все началось с небольшой суммы, через которую он «прощупал» пенсионерку. Затем потребности стали расти. Он заявил, что против него возбудили уголовное дело, и Лидия Петровна дала деньги на адвоката. Потом помогла купить машину. А когда он заявил, что попал в ДТП — дала на ремонт. И так далее», — поделился источник газеты.

Иван Батищев «нагрел» пенсионерку, в общей сложности, больше чем на миллион рублей. Последние 100 тысяч рублей, которые Лидия Петровна давала Ивану, она брала в кредит. Из дохода у женщины была лишь пенсия и торговая точка. Раньше Лидия Петровна была работником банка, а добрая часть потраченных на Ивана денег — это накопления самой женщины и сбережения усопшего мужа.

Подписал расписку Эрик Карецкий, а задержали Эдуарда


У Лидии Петровны закончились средства и Иван Батищев «испарился». Женщина рассказывала, что деньги она давала в долг под честное слово. Сам Иван уверял, что собирался вернуть деньги и стороны даже написали расписку.

«Пенсионерка узнала, что Иван Батищев — это ненастоящее имя. Это стало поводом для оформления расписки. Но дело в том, что мужчина выдумал себе новое имя — Эрик Карецкий. По нему и была написана расписка. При оформлении документа обвиняемый не взял паспорт. Якобы его документы были в его родном селе, до которого далеко ехать. Благодаря этому новую аферу и провернули», — добавил источник.

Эдуарда (настоящее имя афериста) задержали в связи с мошенничеством в особо крупном размере. В суде альфонс поделился, что Лидия Петровна активно намекала ему на любовь и он даже чуть не занялся с ней сексом. Женщина якобы купила билеты в Турцию на двоих, но из-за фальшивых данных в социальной сети поездка «накрылась».

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

В суде он продолжал «гнуть свою линию» о намерении вернуть долг. Но лишь один — 300 тысяч рублей, которые он взял на машину. Зарплата Эдуарда составляет 15-30 тысяч. И как он собирался отдать деньги при таком доходе мужчина не пояснил.

Альфонс, «нездоровая пенсионерка» и колония


Городской суд Ессентуков приговорил Эдуарда К. к трём годам общего режима. Альфонса не устроил такой приговор и с помощью адвоката он оспорил решение. В жалобе юрист подчёркивал, что обвинение строится лишь на показаниях Лидии Петровны, а в ходе судебного разбирательства она якобы признала, что «психически нездорова, принимает психотропы и состоит на учете в психоневрологическом диспансере». Ещё он настаивал, что остальные факты займа не были доказаны и требовал оправдать Эдуарда. Суд не стал пересматривать приговор.

Прежняя судимость


Для Эдуарда это уже второй срок. В 2014 году он украл у любовницы ноутбук — его он продал за 13-14 тысяч рублей. Тогда он получил 1,5 года исправительных работ.

У мужчины осталась беременная жена, ребёнок, огромные долги и страница в социальной сети с четырьмя друзьями — это женщины старше 40.

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Студент Раменского колледжа Грачёв вышел в медальный зачёт чемпионата «Хайтек»
22 ноября 2024, 13:15

Фото: istockphoto.com/amgun

Николай Грачёв, обучающийся на четвёртом курсе Раменского колледжа по направлению «Мехатроника и робототехника», в составе команды корпорации «Роскосмос» занял второе место на XI международном чемпионате технологических профессий «Хайтек», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Николай рассказал, что впервые принял участие в соревнованиях такого уровня.

«В этом чемпионате состязались команды от 14 разных корпораций. Считаю свою победу невероятно полезным опытом, который пригодится мне в дальнейшем, ведь я планирую участвовать в итоговом этапе чемпионата, который пройдёт через неделю», — заявил Николай Грачёв.
Он также поделился своими планами на будущее: в дальнейшем Николай планирует преподавать в Раменском колледже и заниматься разработкой в сфере механотроники.

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Российские ученые нашли способ очистки моря от нефти с помощью водорослей
Российские ученые нашли водоросли, способные очищать море от нефти на 70%
22 ноября 2024, 12:42

Фото: iStock/Velvetfish

Российские ученые нашли способ очистки моря от нефти и металлов с помощью водорослей. Об этом сообщил в Камчатском госуниверситете имени Витуса Беринга. Исследователи обнаружили два вида водорослей, которые способны снижать концентрацию загрязняющих веществ на 60-70%.
В университете изучили оба вида — Hedophyllum bongardianum и Fucus distichus. Выяснилось, что они наиболее защищены от загрязнений, вызванных человеком, включая нефтяное и металлическое. Еще одной интересной особенностью оказалась способность водорослей создавать специальные бактерии на своей поверхности, которые преобразуют загрязняющие вещества в питательные.
«Мы предполагаем, что обнаруженные нами бактерии принадлежат к родам Pseudomonas, Achromobacter, Pseudoalteromonas, Psychromonas и Flavobacterium. Именно эти микроорганизмы преобразуют загрязняющие вещества в более простые соединения, которые затем используются водорослями для питания», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры биологии и наук о Земле и заведующий Лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов университета Станислав Рогатых.
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