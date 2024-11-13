В подмосковном форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли участие 1,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Флагманский молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ» состоялся в Московской области. Мероприятие проводится во второй раз, и если гостями первого форума стали 500 человек, то в этом году число участников увеличилось в три раза — до полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ходе четырёхдневного форума для участников проводили различные активности по нескольким направлениям: информационная безопасность, ораторское искусство, социальные навыки, организация мероприятий и медиашкола.
Участников поприветствовала Екатерина Швелидзе — глава министерства информации и молодежной политики Московской области, организовавшего форум.
Впечатлениями от форума поделились его участники. Например, на Данила Соловьев из Егорьевска самое большое впечатление произвело выступление военного обозревателя Александра Безсонова, который объяснил слушателям, как создаются информационные фейки. А участница «Движения Первых» из Пушкинского округа Арина Костикова отметила мастер-класс филолога и блогера Марии Смолиной, которая рассказала, как создавать популярные блоги и писать интересные посты.
Ребятам запомнилось и выступление философа Александра Дугина, а также документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна».
Кроме того, в последний день форума для участников устроили концерт, на котором выступили молодые исполнители: артист из Донецка Дима ОМ, подмосковная певица Василиса Бушуева, «Рубеж Веков» и Beloboka.
Ранее сообщалось, что в форуме принимает участие молодёжь из Московской области, новых территорий России и из Беларуси.
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Участников поприветствовала Екатерина Швелидзе — глава министерства информации и молодежной политики Московской области, организовавшего форум.
«Передаю вам тёплый привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания», — сказала Екатерина Швелидзе.Екатерина Швелидзе (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
Впечатлениями от форума поделились его участники. Например, на Данила Соловьев из Егорьевска самое большое впечатление произвело выступление военного обозревателя Александра Безсонова, который объяснил слушателям, как создаются информационные фейки. А участница «Движения Первых» из Пушкинского округа Арина Костикова отметила мастер-класс филолога и блогера Марии Смолиной, которая рассказала, как создавать популярные блоги и писать интересные посты.
Ребятам запомнилось и выступление философа Александра Дугина, а также документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна».
Кроме того, в последний день форума для участников устроили концерт, на котором выступили молодые исполнители: артист из Донецка Дима ОМ, подмосковная певица Василиса Бушуева, «Рубеж Веков» и Beloboka.
Ранее сообщалось, что в форуме принимает участие молодёжь из Московской области, новых территорий России и из Беларуси.
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Лев Каштанов