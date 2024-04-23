Делегация Подмосковья примет участие в Международном форуме «Технопром 2024»

Фото: сайт форума
Московская область станет одним из главных участников XI Международного форума технологического развития «Технопром 2024», который пройдёт в Новосибирске 27-30 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Форум должен стать площадкой для выстраивания межрегиональных и международных кооперационных цепочек для импортозамещения и достижения технологического суверенитета на примере конкретных проектов, кейсов и технологических разработок.
Гостям и участникам предложат конгрессную, выставочную, образовательную и культурную программы. В форуме примут участие члены правительства. На панельные дискуссии пригласят руководителей ключевых министерств и институтов развития, представителей госкорпораций и технологичного бизнеса. Предусмотрены экспертные сессии, круглые столы, лекции ведущих мировых учёных, руководителей ключевых вузов России и зарубежных государств.
Международными партнёрами форума выступят дружественные России государства и международные организации. Состоятся мероприятия с участием представителей стран группы ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Участникам из регионов рекомендуют сформировать команды для участия в деловой и выставочной программах форума, включив в её состав руководителей органов исполнительной власти субъектов Федерации, ответственных за инновационное и научно-технологическое развитие, руководителей и специалистов компаний, предприятий, научно-образовательных организаций и региональных институтов развития
Для участия в выставке нужно сформировать стенд региона, решить вопрос подписания соглашений по развитию интеллектуальной собственности в регионах на площадке форума и направить предложения в правительство Новосибирской области.
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«Главными участниками форума станут регионы-лидеры национального рейтинга НТР – Санкт-Петербург, Башкирия, Мордовия, Татарстан, Белгородская, Иркутская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и Челябинская области, Пермский и Красноярский края», – говорится в сообщении.
Гостям и участникам предложат конгрессную, выставочную, образовательную и культурную программы. В форуме примут участие члены правительства. На панельные дискуссии пригласят руководителей ключевых министерств и институтов развития, представителей госкорпораций и технологичного бизнеса. Предусмотрены экспертные сессии, круглые столы, лекции ведущих мировых учёных, руководителей ключевых вузов России и зарубежных государств.
Международными партнёрами форума выступят дружественные России государства и международные организации. Состоятся мероприятия с участием представителей стран группы ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Участникам из регионов рекомендуют сформировать команды для участия в деловой и выставочной программах форума, включив в её состав руководителей органов исполнительной власти субъектов Федерации, ответственных за инновационное и научно-технологическое развитие, руководителей и специалистов компаний, предприятий, научно-образовательных организаций и региональных институтов развития
Для участия в выставке нужно сформировать стенд региона, решить вопрос подписания соглашений по развитию интеллектуальной собственности в регионах на площадке форума и направить предложения в правительство Новосибирской области.
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Лора Луганская