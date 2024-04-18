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В Пскове проведут форум, посвящённый цифровизации образования

18 апреля 2024, 18:26
Фото: iStock/anyaberkut

Фото: iStock/anyaberkut

Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» будет проходить в Пскове 22-24 апреля, в работе форума примут участие педагоги, представители федеральной и региональных властей, руководители образовательных учреждений и представители IT-сферы, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.
«В рамках форума планируется обсудить развитие цифровых российских образовательных платформ для интеграции данных и их эффективного использования для развития каждого ученика, каждого региона и страны в целом», — говорится в сообщении.
Отмечается темой обсуждения также станет помощь цифровизации образования в ориентации этой сферы на экономические потребности страны и в целом создание более гибкой системы образования на основе управления данными.



Более подробная информация размещена на сайте форума.

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#форум
#цифровизация
#образование
Сборная Подмосковья завоевала более 20 дипломов на школьной олимпиаде по физкультуре
18 апреля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Московской области завоевала 22 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.
«Дипломы призёров получили ребята из Электростали, Коломны, Ступина, Мытищ, Наро-Фоминска, Балашихи, Долгопрудного, Серпухова, и Люберец, а также Раменского и Дмитровского городских округов», — говорится в сообщении.
Заключительный этап олимпиады школьников по физкультуре проводился на базе Ульяновского государственного университета.

В министерстве отметили, что всего ученики из Подмосковья завоевали уже 294 диплома Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. Все они получат денежные премии. Сумма премии для победителя составляет 500 тысяч рублей, для призёра — 300 тысяч рублей, премия за выход в заключительный этап составляет 100 тысяч рублей.

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#минобразования мо
#московская область
#подмосковье
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«Партия любителей пива»: Председатель Штаков рассказал о целях возрождения партии
Председатель ПЛП Штаков объяснил, какие идеи у пивной политической партии
18 апреля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Aliaksandr Buhayeu

В России возродят Партию любителей пива (ПЛП). Её организационный комитет соберется 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического объединения будут поданы в Минюст России, сообщили в «Независимой газете». О создании «Партии Любителей Пива» впервые было объявлено 10 апреля 1994 года. На парламентских выборах 1995 года за неё проголосовали более 400 тысяч россиян, что не позволило политической структуре пройти в Госдуму. Сейчас известно, что партия рассчитывает принять участие в предстоящих выборах в 2025 году.
Председатель «Партии любителей пива» Дмитрий Штаков в беседе с «Радио 1» рассказал, почему партию ликвидировали в 1998 году и почему решили возродить сейчас.

«На самом деле ликвидировали её, потому что, по нашему мнению, был недостаточно удачный опыт её политического участия и деятельности в рамках выборов в Госдуму в 96-м году, и мы ощутили некий диссонанс между желанием участвовать в партийной жизни и желанием голосовать за партию как за политическую силу. Сейчас возрождается, потому что ситуация начинает быть очень схожей: в то время общество ощущало серьезную нехватку понятного, комфортного политического контента — пространства, в котором ты можешь участвовать в политической жизни в достаточно интересных формах и достаточно безопасно для себя и окружающих тебя людей. Мы сейчас ощущаем ту же самую потребность. Очень закомплексованы политические мероприятия и политические формы, которые на сегодняшний день предлагаются, которые не вызывают отклика. Все считают, что участие в политике небезопасное дело, и много, кто не хочет из-за этого участвовать в политической жизни. «Партия любителей пива» дает такую возможность», — поделился эксперт.
Также эксперт обратил внимание на девиз партии и объяснил, что объединяет всех её участников.

«Девизом партии всегда было «Мы любим пиво, но еще больше мы любим Россию». Нас объединяет то, что мы любим Россию, в связи с этим мы предлагаем пиво как некую альтернативу многим тем процессам и продуктам, которые на сегодняшний день предлагаются в использование. Например, если мы говорим, про ситуацию 1993 года, когда партия создавалась, мы чётко говорили, что в то время в России правила «Партия любителей водки», и «Партия любителей пива» была серьёзной альтернативой именно по подходу к жизни, к политике, к пространству, к времяпровождению. Сейчас мы не можем утверждать это, но на нынешний день все равно мягкости не хватает, которая предполагается, как мы считаем, в политике в том числе. Её очень не хватает в нашем обществе», — пояснил спикер.

Дмитрий Штаков рассказал, кто поддерживал и финансировал «пенную» политическую структуру в 90-е годы.

«В 90-е было разрешено членство в двух партиях, поэтому у нас много было известных людей: Сергей Николаевич Бабурин — политический деятель, учёный-юрист, Николай Федоров — президент Чувашии, Александр Порфирьевич Торшин, который был сотрудником аппарата Белого дома. Из финансовых поддерживающих это был Юрий Милюков, из депутатов многие были членами партии, много спортсменов, художников, поэтов, музыкантов, группа «Дюна», Иван Шаповалов — огромное количество людей участвовали в наших мероприятиях. Валдис Пельш и Алексей Кортнев первые выступления делали на наших партийных мероприятиях. В ближайшее время мы собираемся проводить восстановительный съезд партии, и там уже посмотрим, кто готов участвовать в возрождении», — сообщил собеседник.

По словам председателя «Партии любителей пива», никаких властных амбиций у их политического объединения — им достаточно того, чтобы у партии были сторонники, которые разделяют идею гимна Валерия Шаповалова: «Давай вместе пиво пить, давай будем все дружить».

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Офисы МособлЕИРЦ переходят на единый график работы
18 апреля 2024, 18:06

Фото: фотобанк МО/Александр Манзюк

Большинство клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра с 1 мая переходят на единый график работы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Офисы будут работать пять дней в неделю — со вторника по субботу. При этом со вторника по пятницу офисы будут открываться в 8:00, а закрываться в 19:00, а по субботам они будут открыты с 8:30 о 16:00. Перерывы на обед не предусматриваются. Воскресенье и понедельник будут выходными», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что получить консультацию специалистов МособлЕИРЦ, а также оплатить счета без комиссии можно удалённо — в личном кабинете на сайте расчётного центра или с помощью мобильного приложения «МособлЕИРЦ онлайн».

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#мособлеирц
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковью передали землю для строительства автотрассы
18 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Три земельных участка общей площадью 0,65 га передали из федеральной собственность в распоряжение Московской области для строительства автомобильной дороги, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Переданная земля будет использована для строительства сети автодорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», — говорится в сообщении.
Глава областного министерства имущественных отношений Наталья Адигамова отметила, что строительство указанной автотрассы находится в активной фазе.

«За два года из федеральной собственности в региональную для реализации данного проекта мы приняли на баланс в общей сложности свыше 170 земельных участков площадью более 220 гектаров», — добавила Адигамова.
Протяжённость 4-6-полосной дороги составит 45 километров, она позволит жителям близлежащих населённых пунктов значительно быстрее добираться до Москвы.

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ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет на выезд в Литву
ЕСПЧ назвал неприемлемой жалобу Киркорова на запрет на выезд в Литву
18 апреля 2024, 17:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву.
В пресс-релизе суда, на который ссылается РИА Новости, говорится, что большинством голосов суд признал жалобу неприемлемой в «деле Киркоров против Литвы» (№ 12174/22). Решение, по мнению суда, является окончательным.

Также в документе отмечается, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении Филиппа Киркорова, была признана не произвольной или необоснованной. Киркоров открыто высказывал поддержку действиям России на Крымском полуострове и называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».

Суд также отметил, что суды Литвы сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями Киркорова и наложенным на него запретом, не признав его несоразмерным.

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#киркоров
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Глава Балашихи Юров получил Благодарственное письмо президента
18 апреля 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Глава Балашихи Сергей Юров награждён Благодарственным письмом президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Юров был отмечен высокой наградой на VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, который проходит в подмосковном парке «Патриот». Муниципальных служащих чествовали по случаю Дня местного самоуправления.
«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему лидеру, нашему президенту за столь высокую оценку», – поблагодарил глава Балашихи.
В VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления участвуют главы муниципалитетов из 89 регионов страны, члены Советов муниципальных образований субъектов Федерации.

На съезде обсудили реализацию муниципальных проектов и наметили планы работы на 2024-2025 годы.

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#награда
#минтерполитики мо
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На дорогах Солнечногорска за неделю убрали 750 ям
18 апреля 2024, 17:12

Полтысячи ям на региональных дорогах и ещё 250 ям на дорогах муниципальных сети ликвидировали на территории городского округа Солнечногорск за неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, ямы убрали на дорогах в Голубой деревне, рабочих посёлках Менделеево и Андреевка, в дачном посёлке Поварово и в самом городе Солнечногорск на Тимоновском шоссе и улице Набережная», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ямочный ремонт проводится ежедневно, в среднем за сутки на территории округа ликвидируют более 100 дефектов асфальта.

Отмечается, что на региональных дорогах ямочный ремонт проводят специалисты компании «Мосавтодор».

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#ямочный ремонт
#солнечногорск
#дороги
#минтранс мо
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Сотрудники подмосковной Госветслужбы выступили на выставке-форуме «Россия»
18 апреля 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Государственная ветеринарная служба Подмосковья приняла участие в дне открытых дверей Московской ветеринарной академии. Мероприятие прошло на Международной выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Мы тесно взаимодействуем с Московской ветеринарной академией. Более 280 студентов проходят учебно-производственную практику в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии. Мы отправляем ребят учиться по целевому направлению и после обучения рады принять их в наши трудовые коллективы», – рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.
Как отметили в министерстве, выступавшие на форуме представили флагманский ветеринарный вуз страны, рассказали абитуриентам и школьникам о профессии, раскрыли перспективы развития сферы ветеринарии.

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В лесах Подмосковья установят шлагбаумы и фотоловушки для борьбы с поджигателями
18 апреля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Около 300 шлагбаумов и фотоловушек установят в лесах Московской области в ближайшее время, чтобы снизить количество пожаров, возникающих по вине человека, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Для ограничения съезда в леса в Подмосковье будет смонтировано 292 шлагбаума, 32 из них установят на территории округов с самым большим количеством пожаров. Кроме того, для фиксации нарушений на съездах будут установлены фотоловушки», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.
Мурашов добавил, что по состоянию на 18 апреля в лесах отремонтировали 80 шлагбаумов и установили 46 новых. Весь объём запланированных работ должен быть выполнен до середины мая.

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