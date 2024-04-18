В Пскове проведут форум, посвящённый цифровизации образования

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Всероссийский форум «Российские цифровые технологии в образовании» будет проходить в Пскове 22-24 апреля, в работе форума примут участие педагоги, представители федеральной и региональных властей, руководители образовательных учреждений и представители IT-сферы, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.
«В рамках форума планируется обсудить развитие цифровых российских образовательных платформ для интеграции данных и их эффективного использования для развития каждого ученика, каждого региона и страны в целом», — говорится в сообщении.Отмечается темой обсуждения также станет помощь цифровизации образования в ориентации этой сферы на экономические потребности страны и в целом создание более гибкой системы образования на основе управления данными.
Более подробная информация размещена на сайте форума.
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