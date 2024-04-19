Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум

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Всероссийский женский бизнес-форум «Вместе» состоится 23 мая в Туле, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
«Форум станет площадкой для консолидации женщин-предпринимателей в целях обеспечения экономического роста регионов, кроме того, мероприятие направлено на популяризацию женского предпринимательства», — говорится в сообщении.В рамках форума будут проводиться экспертные и стратегические сессии, обсуждение влияния женского предпринимательства на экономику и путей соблюдения баланса между бизнесом и семьёй, а также ряд других тем.
Мероприятие завершится музыкальной программой.
Зарегистрироваться для участия в форуме можно через сайт forum.club-womens.ru.
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