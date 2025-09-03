В Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился военный парад

03 сентября 2025, 07:55

Фото: iStock/Fotonen

На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся грандиозный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. В мероприятии приняли участие более 20 иностранных лидеров, среди которых был и президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.