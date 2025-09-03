В Пекине на площади Тяньаньмэнь завершился военный парад
На площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся грандиозный военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны после капитуляции Японии. В мероприятии приняли участие более 20 иностранных лидеров, среди которых был и президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Парад стал ярким показом военной мощи Китая: зрители увидели сотни единиц авиационной техники, включая истребители и бомбардировщики, а также новейшие образцы вооружений. Особое внимание привлекла стратегическая межконтинентальная ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, продемонстрированная в ходе мероприятия.
Завершением парада стало символическое действие: в небо было выпущено 80 тысяч белых голубей, что ознаменовало торжественное завершение процессии и стало знаковым моментом в праздновании исторической даты.
Парад стал не только демонстрацией военной силы, но и важным политическим событием, подчеркивающим международные связи и сотрудничество в области безопасности.
Путин посещает Китай с четырехдневным визитом с 31 августа. После этого он полетит во Владивосток на Восточный экономический форум.
Читайте также: