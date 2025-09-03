Началась встреча Путина и Ким Чен Ына в Пекине
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели встречу в столице Китая, Пекине. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Эта встреча стала продолжением предыдущего общения двух руководителей, которое состоялось ранее в этот же день на праздничном мероприятии, посвященном 80-летию победы над японским милитаризмом и завершения Второй мировой войны. Во время официальной церемонии главам государств удалось обменяться несколькими словами в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, направляясь к трибунам.
Также отмечается, что оба лидера приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к исторической дате, и посетили церемонию приема совместно с другими высокопоставленными гостями.
Данная встреча подчеркивает важность российско-северокорейского сотрудничества и служит поводом для дальнейшего укрепления двусторонних связей.
