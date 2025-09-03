Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине для участия в военном параде
Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине для участия в военном параде. По пути на трибуну российский лидер кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Кадры события выложили в Telegram-канале «Кремль. Новости».
Торжественное мероприятие посвящено 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, а также окончанию Второй мировой войны.
В параде участвуют 45 расчетов Народно-освободительной армии Китая общей численностью более 10 тысяч военнослужащих. Ожидается, что будут продемонстрированы новейшие системы вооружений.
В масштабном событии принимают участие 26 глав иностранных государств, включая председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который займет место слева от китайского лидера. В то же время Владимир Путин будет сидеть справа от Си Цзиньпина.
После парада у президента РФ запланирована серия двусторонних встреч.
Напомним, что в Китае с 30 августа по 1 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС); в связи с этим Путин находился в КНР с четырёхдневным визитом.
