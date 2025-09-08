Дельфин, заплывший в реку Бейсуг на Кубани чувствует себя хорошо

08 сентября 2025, 18:25

Фото: iStock/Tunatura

Краснокнижный черноморский дельфин-афалина, заплывший в реку Бейсуг в Краснодарском крае, хулиганит и никого не боится. Об этом «Известиям» рассказал местный рыбак Николай.





По данным издания, афалина находится в реке Бейсуг уже на протяжении двух недель. За млекопитающим следят спасатели и ветеринары, которые готовы при необходимости прийти на помощь.





«Он хулиганит, мешает рыбу ловить. Совершенно никого не боится. Заходит, уходит, ныряет, живет своей жизнью, но, понятное дело, что он не в своей среде. Я думаю, он просто заблудился», — рассказал Николай.