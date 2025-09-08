Дельфин, заплывший в реку Бейсуг на Кубани чувствует себя хорошо
Краснокнижный черноморский дельфин-афалина, заплывший в реку Бейсуг в Краснодарском крае, хулиганит и никого не боится. Об этом «Известиям» рассказал местный рыбак Николай.
По данным издания, афалина находится в реке Бейсуг уже на протяжении двух недель. За млекопитающим следят спасатели и ветеринары, которые готовы при необходимости прийти на помощь.
«Он хулиганит, мешает рыбу ловить. Совершенно никого не боится. Заходит, уходит, ныряет, живет своей жизнью, но, понятное дело, что он не в своей среде. Я думаю, он просто заблудился», — рассказал Николай.
Тем временем специалисты центра спасения дельфинов «Дельфа» отметили в беседе с RT, что черноморские афалины крайне редко заплывают настолько далеко от моря. Предполагается, что дельфин мог пойти вслед за рыбами.
Специалисты осмотрели животное и выяснили, что афалина взрослая, упитанная и здоровая. В реке много рыбы и солёная вода, и дельфин чувствует себя комфортно.
Уплыть обратно в море афалина пока не может из-за пониженного уровня воды в устье реки. Спасатели считают, что пока вмешиваться не нужно. Однако при ухудшении ситуации будет проведена спасательная операция.