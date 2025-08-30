В Иране мужчина забрался на спину огромной китовой акулы
У побережья иранского города Абадан мужчина запрыгнул на спину китовой акулы. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел в Персидском заливе рядом с буровой платформой. На кадрах, снятых очевидцем, можно заметить, как мужчина спрыгнул в воду и попытался залезть на огромную рыбу. Ему удалось уцепиться за плавник и забраться ей на спину.
Мужчина начал прыгать, хлопать в ладоши и танцевать на спине акулы. Рыба никак не реагировала на своего необычного седока. Спустя примерно минуту он потерял равновесие и сел на акулу. Он продолжал размахивать руками, пока рыба не уплыла.
Китовые акулы — самые крупные рыбы в мире. Они могут достигать длины до 12 метров, но не представляют угрозы для человека и питаются планктоном.
