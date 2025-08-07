В турецком Бодруме стая акул подплыла к берегу — видео
В турецком Бодруме спасатели экстренно эвакуировали людей из воды, так как к ним подплыла стая акул. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Один из очевидцев снял на видео, как толпа отдыхающих находится на берегу. Как оказалось, их эвакуировали из-за подплывшей к ним стаи акул и дельфинов. Туристы ждали, пока животные уплывут. Выяснилось, что некоторых это не испугало, и после они вновь полезли в воду.
Ранее «Радио 1» писало об американском туристе, на которого напала акула на Багамских островах. В результате происшествия мужчина получил серьезные травмы.
