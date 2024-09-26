Дело генерала Попова поступило в Тамбовский военный суд

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
Слушание по делу генерала начнётся в суде уже в октябре, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Следователи считают, что бывший командующий армией причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. По мнению следствия, необходимости в приобретении такого количества металлоконструкций для обороны Запорожья не было.
Генерал-майору Попову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, а также служебный подлог. Сам он вину категорически отрицает.
Читайте также:
По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей
Генерала Попова лишили прогулок
Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
Александр Бойцов