Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова

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Все командиры 58-й армии, принимавшие участие в строительстве обороны Запорожской области и отражении атак противника, согласились дать показания по уголовному делу в отношении своего бывшего командира генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
«Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами», – заявил Попов в рамках заседания.
По его словам, для доказательства невиновности он просил командиров дать показания. Однако просьба Попова не была удовлетворена, и, по мнению Попова, это нарушило его «защиту и доказательство невиновности».
Ранее суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией. Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляционная жалоба подсудимых была отклонена.
Подсудимый Попов обвиняется в мошенничестве и подделке официальных документов. Следователи считают, что Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, который должен был использоваться при строительстве оборонительных сооружений на линии соприкосновения.
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Александр Климов