Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова

Количество бездомных людей в США к концу 2024 года может превысить антирекорд прошлого года в 653 тысячи человек, так как число живущих на улицах людей уже выросло до 550 тысяч. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные 250 организаций, которые занимаются помощью американским бездомным. Отмечается, что количество людей этой категории продолжает неумолимо увеличиваться.