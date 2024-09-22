Генерала Попова лишили прогулок

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Генерал-майор Иван Попов, бывший командующий 58-й армией и находящийся под домашним арестом, заявил агентству ТАСС, что следователь лишили его возможности выходить на прогулки.
Офицер рассказал это после того, как его жалоба на получение доступа к материалам дела была отклонена судом, а решение об ограничении доступа признано законным.
Ранее адвокат Сергей Буйновский заявил, что бывший командующий 58-й армией будет просить, чтобы уголовное дело рассматривалось на территории Запорожской области, по месту совершения преступления..
Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.
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«Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни», – заявил Попов.
Ранее адвокат Сергей Буйновский заявил, что бывший командующий 58-й армией будет просить, чтобы уголовное дело рассматривалось на территории Запорожской области, по месту совершения преступления..
Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.
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Александр Климов