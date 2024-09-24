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По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей

Адвокат генерал-майора Попова сообщил, что по его делу допросили 91 свидетеля
24 сентября 2024, 10:42
Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Следователи допросили 91 свидетеля обвинения в рамках расследования уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.
По словам Буйновского, свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, так и не допросили, хотя на этом настаивал и он, и фигурант дела. Согласно материалам дела, в обвинительном заключении указано, что свидетели защиты отсутствуют.

Ранее сообщалось, что суд признал законным ограничение срока доступа к документам уголовного дела для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Согласно данным следствия, фигурант дела причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

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#уголовное минобороны рф
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#адвокат
В России двое неизвестных мужчин похитили женщину на ее же машине
В Саратовской области двое неизвестных похитили женщину на ее же машине
24 сентября 2024, 11:10

Фото: iStock/Dzurag

В Саратовской области в городе Балаково двое неизвестных похитили женщину на ее же машине. Об этом проинформировали в региональном следственном управлении СК России, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 23 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Сообщается, что двое неизвестных мужчин похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив её в автомобиль, который принадлежит ей.

Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.

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#убийство
#уголовное инцидент
#рф
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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае — МЧС
24 сентября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/alenkadr

Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в Алтайском крае, информирует МЧС. Как уточнили в ведомстве, пилот самолета не пострадал.
Как сообщалось ранее, в Приамурье потерпел крушение самолет Robinson R66, на борту которого находились люди. В частности, речь идет о командире воздушного судна и двух пассажирах. По предварительной информации, Robinson R66 разбился в районе населенного пункта Золотая Гора в тайге.

Известно, что аварийный сигнал сработал в девять вечера по местному времени, 16 сентября, в 35 километрах от упомянутого места. Техника была имуществом компании «Хэргу», которая добывала рассыпной драгметалл в Приамурье.

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#алтайский край
#новости
#крушение
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Стало известно, когда пройдут похороны погибших в Красноярском крае детей
Похороны четверых детей в Красноярском крае пройдут после выписки родителей
24 сентября 2024, 10:20

Фото: istockphoto/dragana991

В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей. Похороны погибших детей пройдут после выписки родителей из больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ.
«Родственники ждут, когда выпишут родителей», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки.

До этого в Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей. Стало известно, что они находятся в сознании, их состояние удовлетворительное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#убийство
#семья
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Жителя Биробиджана задержали за подготовку поджога пункта отбора контрактников
24 сентября 2024, 10:01

Фото: iStock/ronstik

ФСБ задержала 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для СБУ информацию об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункта отбора контрактников. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины при помощи интернета. Злоумышленник изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора контрактников в регионе и совершения диверсий на железнодорожных путях.

Согласно информации ведомства, при обыске в доме у задержанного были найдены приготовленные им средства для осуществления преступлений и средства связи для общения с СБУ. В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Уточняется, что житель Биробиджана полностью признал вину.

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#украина
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В Минздраве рассказали о состоянии родителей отравившихся под Красноярском детей
Состояние родителей детей, отравившихся под Красноярском, удовлетворительное
24 сентября 2024, 09:54

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Состояние родителей четверых детей, отравившихся под Красноярском, удовлетворительное. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка.

«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — рассказали в ведомстве.

Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса «Варан». Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей.

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#убийство
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#семья
#прокуратура
#данные
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В Иркутской области пятнадцатилетний подросток убил двенадцатилетнюю девочку
24 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. Об этом проинформировала Иркутская областная прокуратура.
Инцидент произошел 21 сентября. Сообщается, что у молодого человека с девочкой возник конфликт, в результате которого подросток нанес пострадавшей множественные удары ножом.

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подросток заключен под стражу на 2 месяца», — отмечается в сообщении.

В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании.

В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#меры
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В Подмосковье поймали рецидивиста, ставшего курьером телефонных мошенников
24 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Неоднократно судимого 27-летнего жителя Кургана задержали полицейские Химок по подозрению в участии в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратилась 84-летняя жительница Химок. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они рассказали ей, что к её счёту получили доступ преступники, поэтому чтобы «спасти сбережения», ей нужно обналичить все свои деньги и передать их курьеру, после чего на её имя будет выпущена новая карта, а деньги вернутся с процентами», — говорится в сообщении.
Женщина поверила преступникам и передала курьеру 230 тысяч рублей. На следующий день ей вновь позвонили, и она отдала уже другому курьеру 200 тысяч рублей. После очередного звонка пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенниками, и позвонила в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность одного из курьеров и задержали его на улице в Наро-Фоминске. При нём был обнаружен мобильный телефон с пошаговой инструкцией по обману людей.
Задержанный рассказал, что нашёл эту «работу» в одном из мессенджеров. Он забирал деньги, клал их на цифровой кошелёк в криптовалюте, а себе оставлял 10% от суммы. Полицейские установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению. В настоящее время ведётся розыск его «нанимателей» и устанавливается причастность к другим эпизодам мошенничества.

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#мвд московской области
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Названа основная версия причины отравления семьи в Красноярском крае
Shot: Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае
24 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае, который родители использовали для обработки дома от насекомых. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка.

В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом. Родители пришли в сознание в понедельник.

По данным канала, последняя обработка помещений была проведена 20 сентября. На следующий день, в шесть утра, дети проснулись с жалобами на сильные боли в животе. Младшая дочь, 6-летняя Арина, потеряла сознание, когда отец нес её к машине для поездки в больницу. Вскоре после этого потеряли сознание и остальные члены семьи.

Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса. Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась — анализы одной из погибших девочек и её отца не показали следов порошка.

В настоящее время родители восстанавливаются в больнице после отравления. Сообщается, что женщина, находящаяся на последнем месяце беременности, не может сдержать слез.

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В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма
24 сентября 2024, 08:50

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Сотрудники управления ФСБ в Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что женщина в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации. В данный момент подозреваемая находится под стражей.

Согласно данным ФСБ России, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, оправданию терроризма или его пропаганды с использованием средств массовой информации.

Отмечается, что наказание по этой уголовной статье — штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России.

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