По делу генерала Попова допросили более 90 свидетелей

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Следователи допросили 91 свидетеля обвинения в рамках расследования уголовного дела экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом заявил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.
По словам Буйновского, свидетелей защиты, в том числе высокопоставленных офицеров, так и не допросили, хотя на этом настаивал и он, и фигурант дела. Согласно материалам дела, в обвинительном заключении указано, что свидетели защиты отсутствуют.
Ранее сообщалось, что суд признал законным ограничение срока доступа к документам уголовного дела для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Согласно данным следствия, фигурант дела причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.
Читайте также:
Генерала Попова лишили прогулок
Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
Генерал Попов просит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области
Ранее сообщалось, что суд признал законным ограничение срока доступа к документам уголовного дела для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Ивана Попова обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Согласно данным следствия, фигурант дела причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.
Читайте также:
Генерала Попова лишили прогулок
Все командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
Генерал Попов просит рассмотреть его уголовное дело в Запорожской области
Екатерина Коршунова