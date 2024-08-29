«Дело не в деньгах»: 26-летняя россиянка вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии

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81-летний миллиардер из Германии Хорст-Дитер Эш женился на 26-летней девушке из России. Об этом сообщает Bild. По его словам, их любовные отношения не зависят от финансовых вопросов.
Сообщается, что венчание совместили с крещением их первенца, а на свадьбу пришло 22 гостя, которых угощали шампанским, томатным супом , томлеными креветками и чурросом.
Миллиардер добавил, что его жена Алина училась в Санкт-Петебурге и Москве, а ее семья очень богата, и потому их брак никак не связан с финансовыми вопросами.
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«Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что свадьба и крещение следовали одно за другим, это может стать рекордом для Книги Гиннесса», — приводят слова Эша.
Миллиардер добавил, что его жена Алина училась в Санкт-Петебурге и Москве, а ее семья очень богата, и потому их брак никак не связан с финансовыми вопросами.
«Я стараюсь баловать ее так же, как ее баловали в доме ее родителей. Речь идет не о намерении разбогатеть. Наши любовные отношения крепки и не зависят от финансовых вопросов», — пояснил Эш.Читайте также:
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Данил Пономарев