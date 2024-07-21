«Дура вонючая», измены и побои: громкий развод Прилучного, дележка детей и влияние армянской жены

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Личная жизнь популярных артистов кажется красивой и безупречной. Однако иногда за картинкой полного благополучия скрываются скелеты в шкафу, а в семейных гнездышках кипят нешуточные страсти. Так произошло и с одной из самых красивых пар российского шоубизнеса Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. О том, что разрушило семейную идиллию и как на самом деле жили артисты в браке выяснила редакция «Радио 1».
Знакомство Прилучного и МуцениецеАртисты познакомились в 2011 году на съемочной площадке популярного сериала «Закрытая школа». У Муцениеце тогда был молодой человек, но темпераментного Прилучного это не останавливало. Он ухаживал за своей избранницей, добивался ее расположения, и, наконец, ему это удалось. Вскоре пара узаконила свои отношения и обзавелась детьми.
После девяти лет брака супруги объявили о своем расставании.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Вызов полицииЕще до официального развода актеров СМИ облетела новость о том, что между супругами произошел грандиозный скандал с привлечением полиции. В конце декабря 2019-го года соседи звездного семейства обратились к правоохранителям и сообщили, что стали свидетелями того, как Прилучный избивает свою жену. Агата писать заявление на мужа отказалась, а позже заявила, что никакого рукоприкладства не было, а то, что произошло – происки злопыхателей.
Развод Прилучного и МуцениецеСначала расставание Прилучного и Муцениеце прошло гладко. В одном из интервью Агата даже рассказывала, что не исключает того, что может вновь сойтись с бывшим мужем. Причиной развода актриса тогда называла утрату взаимопонимания. Однако коллеги по сцене и поклонники артистки винили в разрыве Прилучного и его любовные похождения.
Со временем отношения между бывшими возлюбленными стали портиться. В одном из интервью Агата рассказывала, что Прилучный давил на нее и угрожал.
Актриса призналась, что находилась в абьюзивных отношениях со своим супругом и привела высказывания, который позволял себе Прилучный.
«Ты же латышка! Кто тебе будет помогать?», — цитировала бывшего мужа Муцениеце.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Прилучный избил женуОкончательно сорвала занавес семейной жизни Агата в 2020-м году, когда в истерике в своем видеообращении попросила подписчиков о помощи.
«Паша забрал мой телефон, выкинул на улицу. Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате, я не могу его остановить. <…>. Мне надоело прикрывать его зад. Он реально 10 дней не просыхает, пьёт алкоголь в немереных количествах. Видимо, токсины закрыли ему мозг. И вот так случилось. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?», — заявила артистка.
Измены ПрилучногоЗвезде «Мажора» приписывают любовные отношения с актрисами: Дарьей Мороз, Екатериной Шпицей, Ренатой Пиотровски, Лукерьей Ильяшенко, Мирославой Карпович. С последней Прилучный даже познакомил детей и отправился на совместный отдых. Однако это было уже после развода с Муцениеце.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Прилучный опровергал любовные отношения с Карпович и говорил о том, что она просто оказалась рядом в сложный для него момент и поддержала, как друг. Однако поклонницы артиста не верили в искренность его слов и называли Мирославу разлучницей.
Свадьба Прилучного с БрутянДва года назад Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В соцсетях артист не перестает хвалить избранницу, восхищаться ее красотой и характером. Павел и Зепюр познакомились на съемках сериала «В клетке». Кстати, в этом же фильме снималась Агата Муцениеце.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Брюнетка сразу понравилась артисту. Прилучный обратил внимание на миниатюрность Брутян и то, как она вела себя с мужчинами.
Прилучный и Муцениеце делят детейУсугубляют отношения между бывшими супругами судебные тяжбы. Прилучный выразил желание забрать общих с Агатой детей к себе, с чем экс-возлюбленная категорически не согласилась. По мнению пользователей Сети, поступок Прилучного связан с его нежеланием платить алименты. Муцениеце не раз рассказывала, что артист выделяет лишь 100 тысяч рублей детям, хотя зарабатывает миллионы.
Помимо этого, Агата уверена, что нынешняя жена Павла Зепюр Брутян тоже приложила к этому руку.
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Психолог Степанова о Павле ПрилучномСкандально известный психолог Вероника Степанова уверена, что хвалебным одам Павла Прилучного в адрес Зепюр Брутян грош цена. Она завила, что Прилучному свойственно негативно отзываться о бывших пассиях и предрекла такую же участь его настоящей супруге.
«Как будто бы Агата — дура вонючая, а вот это лучше жена. Она армянская, она правильная такая, чуть ли не девственница. Воспитывалась в каких-то армянских традициях. Потом еще была какая-то до этой армянки бабешечка: «Мира мне помогла. Мира меня спасла». А почему ты на Мире не женился? Спрашивают: «У тебя же был роман с какой-то американской актрисой очень известной?». «Да, что-то там по пьянке закрутилось и не выберешься», — порассуждала над поведением Прилучного Степанова.
Бывших любовниц Павел Прилучный, говорит психолог, вспоминает с пренебрежением, хотя в отношениях с ними хвалил их на все лады. Степанова уверена, что история повторится и с Брутян.
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Анастасия Хохлова