«Смотрит на мир через разврат»: как прошла женитьба сына Королёвой на стриптизерше из Узбекистана

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
21 августа сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко женился на 23-летней Мелиссе Фокс. Оказалось, что избранницей наследника звездной четы стала бывшая стриптизерша. Какие отношения у Королёвой со снохой и что известно о девушке расскажет редакция «Радио 1».
Свадьба сына Наташи Королёвой
Сын Наташи Королёвой Архип Глушко и его возлюбленная Мелисса узаконили отношения 21 августа. Место и дата выбора стали символичными: именно в этот день 21 год назад в Санкт-Петербурге стали мужем и женой родители Архипа.
Церемония была закрытой, на ней присутствовали только родные, друзья и несколько подруг невесты. Королёва сама организовала развлекательную программу, поэтому не нуждалась в ведущем. Архип и Мелисса обменялись обручальными кольцами в Дворце бракосочетания на Фурштатской улице, где когда-то это сделали родители Архипа. Молодожены и их гости перемещались по городу на каретах, а празднование проходило на крыше ресторана с видом на Дворцовую площадь.
Что известно о супруге Архипа Мелиссе Фокс
Мелисса Фокс — это сценический псевдоним, а настоящее имя девушки — Анна Волынкина. Она родилась в Ташкенте, но вскоре ее семья переехала в Кемеровскую область. Будучи школьницей, будущая жена Королевой занималась шитьем и дизайном одежды. После завершения девятого класса она поступила в медицинское училище, но так и не окончила учебу. В 18 лет Волынкина переехала в Москву, где начала работать стриптизершей в клубах.
В интервью Мелисса упоминала, что в удачные месяцы зарабатывала до 800 тысяч рублей. По ее словам, когда она начала встречаться с Архипом, у нее не было финансовых интересов, так как на тот момент он был студентом без дохода.
Архип и Мелисса встретились в 2020 году в компании друзей. Девушка выделялась своим внешним видом: она обладала пятым размером груди и длинными волосами. Пара некоторое время жила в доме родителей Архипа, а затем переехала в однокомнатную квартиру в Москве. В 2021 году Архип сделал своей избраннице предложение. В настоящее время не занимается стриптизом. По совету звездного Тарзана, она стала визажистом.
Фото: соцсети А. Глушко
Как Королёва воспринимает сноху
Наташа Королёва никогда не высказывалась негативно о своей будущей невестке. Однако на праздновании дня рождения сына она публично упомянула его бывших подруг. Некоторые интернет-пользователи усмотрели в этом насмешку над Мелиссой.
В шоу-бизе раскритиковали выбор Архипа
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru рассказал, что свадьба Архипа Глушко разделила мнения в шоу-бизнесе. В закулисье одни выражают поддержку Королёвой, другие же считают, что ей не следовало принимать в семью бывшую стриптизершу.
«Стриптизерша — это человек без образования. Это подразумевает, что она видит жизнь лишь через призму разврата и сексуальности. Королева уважает выбор сына. Но, на мой взгляд, мадам ищет выгоду в этой семье. Возможна ее заинтересованность в звездной карьере», — отметил Дворцов.
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