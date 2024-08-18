От секс-символа XX века до эвтаназии: Как жил Ален Делон и почему так хотел умереть

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц
18 августа стало известно, что на 89-м году жизни скончался Ален Делон. Последние годы он много говорил о желании смерти и даже планировал эвтаназию. В материале «Радио 1» расскажем о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и почему он так хотел уйти в мир иной.
Детство и юность АленаАлен Фабьен Морис Марсель Делон появился на свет 8 ноября 1935 года в городе Со, ныне в От-де-Сен, в состоятельной буржуазной семье. Его отец, Фабьен Делон, корсиканец, владел кинотеатром и утверждал, что является дальним родственником Наполеона. Мать Алена, Эдит Арнольд, мечтала о карьере актрисы и именно она, как позже признавался Ален, привила ему любовь к кино. При этом она все же предпочла более приземленную карьеру: сначала выучилась на фармацевта, а потом пошла продавать билеты в семейный кинотеатр. Счастливая жизнь семьи разрушилась, когда Алену исполнилось три года, и вскоре мать вышла замуж за мясника Поля Булона, став продавцом в его магазине.
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Ален воспитывался на попечении нянь, которые отмечали его сложный характер. В школе его считали непослушным учеником, он не раз вызывал гнев учителей. После нескольких попыток отправить его в интернат, Ален сбежал, но в конечном итоге оказался в мясной лавке отчима. В 16 лет он работал на кухне, но мечтал о свободе. Когда отчим предложил ему отправиться на военную службу, юноша согласился и уехал в Индокитай. Два года службы стали для него тяжелым испытанием, и, вернувшись в Париж, он начал искать свое место в жизни. После неудачной попытки стать актером, его карьера изменилась благодаря Каннскому фестивалю, который открыл ему двери в мир кино.
Сдержанная манераКарьера Алена Делона стремительно развивалась: всего за пять лет он стал всемирно известной звездой. У Делона не было актерского образования, и он обучался мастерству прямо на съемочной площадке. Режиссер Ив Аллегре подробно разбирал с ним каждый кадр и мизансцену, объясняя, как вести себя, как смотреть и говорить. Ален внимательно слушал, но прогресс был медленным. В какой-то момент Аллегре предложил ему забыть об «игре» и просто быть самим собой, говорить естественно и двигаться так, как в жизни. Эти слова стали для Делона настоящим откровением, и его актерская манера начала формироваться — сдержанная и немного холодная, что и принесло ему популярность.
Значимая слава пришла после выхода картины «На ярком солнце», основанной на романе Патриции Хайсмит. Режиссер Рене Клеман выбрал Делона для роли очаровательного злодея, что стало поворотным моментом в его карьере. Затем Делон перебрался в Италию, работал с известными режиссерами, что подтвердило его статус в киноиндустрии. Вернувшись во Францию, Делон стал символом сдержанного и сложного персонажа, предпочитая роли с глубокими внутренними противоречиями.
Секс-символ XX векаХотя в кино Ален Делон избегал роли любовника, в реальной жизни он стал ее олицетворением. Личная жизнь актёра всегда привлекала внимание СМИ. Он состоял в браке дважды: его первой избранницей была актриса Натали Бартелеми, с которой у него родился сын Энтони Делон. Второй раз он женился на модели и актрисе Розали Ван Бремен, от которой родилось двое детей — Анук и Ален-Фабьен.
Наибольшую известность получила его любовь к актрисе Роми Шнайдер, с которой он познакомился во время съемок фильма «Кристина» в 1958 году. Их бурный роман на долгое время стал предметом обсуждения, но отношения вскоре закончились.
Делон всегда был харизматичен и привлекателен. Его многочисленные любовные увлечения и сложные связи с женщинами создали имидж «французского мачо», который стал его отличительной чертой как в кино, так и в личной жизни. Этот образ оказал насколько большое влияние, что даже после разрыва с Роми Шнайдер их продолжали ассоциировать друг с другом.
Он искренне любил женщин, и они отвечали ему взаимностью.
«Сейчас не принято желать мужчинам любви к женщине, но испытывать настоящие чувства – это крайне важно. Ничто не имеет большего значения!» – признавался он в интервью на закате своей карьеры.Фото: РИА Новости
«Я хочу умереть. Жизнь окончена»В 2017 году он ушел из мира кино, а спустя два года у актера случился инсульт. Врачи провели операцию, после чего на протяжении трех недель боролись за его жизнь. Состояние Делона улучшилось, и вскоре после прохождения реабилитации он начал восстанавливаться. Однако болезнь, которая его настигла, оставила следы — здоровье значительно ухудшилось.
Он начал страдать нарушениями нервной деятельности, а через два года у него обнаружили прогрессирующую лимфому.
На фоне своих болезней актер начал открыто говорить о смерти в различных интервью: «Я хочу умереть. Жизнь окончена», «Я ненавижу время, в котором мы живем, меня от него тошнит». Делон отметил, что не желает доживать до старости и становиться обузой для своих близких.
Совсем скоро он потерял интерес к жизни, стал вести закрытый образ жизни и начал распродавать свое имущество: коллекции часов, оружия, произведений известных художников, собранных им на протяжении шести десятилетий, а также всю недвижимость за исключением поместья.
Желание расстаться с жизнью усилилось после ухода его экс-супруги Натали Делон и друга Жана-Поля Бельмондо. После похорон последнего актер заявил журналистам, что было бы неплохо, если бы они ушли из жизни в один день.
ЭвтаназияПосле потери близких Делон начал публично говорить о том, что хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии. Эта процедура запрещена во Франции, на родине актера, но разрешена в Швейцарии, гражданином которой он является.
Сначала актер попросил своего сына Энтони помочь ему с процедурой, но тот отказался. Тогда было решено, что его дочь Анушка, проживающая в Швейцарии, поможет ему спокойно уйти из жизни. Однако процесс так и не был запущен, даже несмотря на то, что здоровье актера сильно пошатнулось.
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Последние годы жизни Ален ДелонаВ последние годы Ален Делон жил в одиночестве, окруженный своими собаками. Актер всегда проявлял любовь к животным и поддерживал пять приютов для бездомных собак и кошек за счет собственных средств.
Он не раз с сожалением подчеркивал, что настоящая любовь доступна только собакам.
«Вы действительно думаете, мои собаки понимают, кто я такой — Ален Делон? Им это совершенно не интересно. Они любят меня просто так, независимо от моего статуса или профессии. Это чистая, бескорыстная любовь, абсолютно искренняя!» — отмечал он.В его имении есть некрополь, где похоронены несколько десятков кошек и собак, в разные годы живших в усадьбе актера.
После инсульта, перенесенного в 2019 году, Делон составил завещание, в котором выразил желание быть похороненным здесь, среди своих истинных друзей.
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