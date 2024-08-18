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От секс-символа XX века до эвтаназии: Как жил Ален Делон и почему так хотел умереть

Мечтающий об эвтаназии 88-летний Ален Делон скончался: биография, личная жизнь
18 августа 2024, 11:31
Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц

18 августа стало известно, что на 89-м году жизни скончался Ален Делон. Последние годы он много говорил о желании смерти и даже планировал эвтаназию. В материале «Радио 1» расскажем о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и почему он так хотел уйти в мир иной.

Детство и юность Алена

Ален Фабьен Морис Марсель Делон появился на свет 8 ноября 1935 года в городе Со, ныне в От-де-Сен, в состоятельной буржуазной семье. Его отец, Фабьен Делон, корсиканец, владел кинотеатром и утверждал, что является дальним родственником Наполеона. Мать Алена, Эдит Арнольд, мечтала о карьере актрисы и именно она, как позже признавался Ален, привила ему любовь к кино. При этом она все же предпочла более приземленную карьеру: сначала выучилась на фармацевта, а потом пошла продавать билеты в семейный кинотеатр. Счастливая жизнь семьи разрушилась, когда Алену исполнилось три года, и вскоре мать вышла замуж за мясника Поля Булона, став продавцом в его магазине.
Фото: istock / davit85



Ален воспитывался на попечении нянь, которые отмечали его сложный характер. В школе его считали непослушным учеником, он не раз вызывал гнев учителей. После нескольких попыток отправить его в интернат, Ален сбежал, но в конечном итоге оказался в мясной лавке отчима. В 16 лет он работал на кухне, но мечтал о свободе. Когда отчим предложил ему отправиться на военную службу, юноша согласился и уехал в Индокитай. Два года службы стали для него тяжелым испытанием, и, вернувшись в Париж, он начал искать свое место в жизни. После неудачной попытки стать актером, его карьера изменилась благодаря Каннскому фестивалю, который открыл ему двери в мир кино.

Сдержанная манера

Карьера Алена Делона стремительно развивалась: всего за пять лет он стал всемирно известной звездой. У Делона не было актерского образования, и он обучался мастерству прямо на съемочной площадке. Режиссер Ив Аллегре подробно разбирал с ним каждый кадр и мизансцену, объясняя, как вести себя, как смотреть и говорить. Ален внимательно слушал, но прогресс был медленным. В какой-то момент Аллегре предложил ему забыть об «игре» и просто быть самим собой, говорить естественно и двигаться так, как в жизни. Эти слова стали для Делона настоящим откровением, и его актерская манера начала формироваться — сдержанная и немного холодная, что и принесло ему популярность.

Значимая слава пришла после выхода картины «На ярком солнце», основанной на романе Патриции Хайсмит. Режиссер Рене Клеман выбрал Делона для роли очаровательного злодея, что стало поворотным моментом в его карьере. Затем Делон перебрался в Италию, работал с известными режиссерами, что подтвердило его статус в киноиндустрии. Вернувшись во Францию, Делон стал символом сдержанного и сложного персонажа, предпочитая роли с глубокими внутренними противоречиями.

Секс-символ XX века

Хотя в кино Ален Делон избегал роли любовника, в реальной жизни он стал ее олицетворением. Личная жизнь актёра всегда привлекала внимание СМИ. Он состоял в браке дважды: его первой избранницей была актриса Натали Бартелеми, с которой у него родился сын Энтони Делон. Второй раз он женился на модели и актрисе Розали Ван Бремен, от которой родилось двое детей — Анук и Ален-Фабьен.

Наибольшую известность получила его любовь к актрисе Роми Шнайдер, с которой он познакомился во время съемок фильма «Кристина» в 1958 году. Их бурный роман на долгое время стал предметом обсуждения, но отношения вскоре закончились.

Делон всегда был харизматичен и привлекателен. Его многочисленные любовные увлечения и сложные связи с женщинами создали имидж «французского мачо», который стал его отличительной чертой как в кино, так и в личной жизни. Этот образ оказал насколько большое влияние, что даже после разрыва с Роми Шнайдер их продолжали ассоциировать друг с другом.

Он искренне любил женщин, и они отвечали ему взаимностью.

«Сейчас не принято желать мужчинам любви к женщине, но испытывать настоящие чувства – это крайне важно. Ничто не имеет большего значения!» – признавался он в интервью на закате своей карьеры.
Фото: РИА Новости

«Я хочу умереть. Жизнь окончена»

В 2017 году он ушел из мира кино, а спустя два года у актера случился инсульт. Врачи провели операцию, после чего на протяжении трех недель боролись за его жизнь. Состояние Делона улучшилось, и вскоре после прохождения реабилитации он начал восстанавливаться. Однако болезнь, которая его настигла, оставила следы — здоровье значительно ухудшилось.

Он начал страдать нарушениями нервной деятельности, а через два года у него обнаружили прогрессирующую лимфому.

На фоне своих болезней актер начал открыто говорить о смерти в различных интервью: «Я хочу умереть. Жизнь окончена», «Я ненавижу время, в котором мы живем, меня от него тошнит». Делон отметил, что не желает доживать до старости и становиться обузой для своих близких.

Совсем скоро он потерял интерес к жизни, стал вести закрытый образ жизни и начал распродавать свое имущество: коллекции часов, оружия, произведений известных художников, собранных им на протяжении шести десятилетий, а также всю недвижимость за исключением поместья.

Желание расстаться с жизнью усилилось после ухода его экс-супруги Натали Делон и друга Жана-Поля Бельмондо. После похорон последнего актер заявил журналистам, что было бы неплохо, если бы они ушли из жизни в один день.

Эвтаназия

После потери близких Делон начал публично говорить о том, что хочет уйти из жизни с помощью эвтаназии. Эта процедура запрещена во Франции, на родине актера, но разрешена в Швейцарии, гражданином которой он является.

Сначала актер попросил своего сына Энтони помочь ему с процедурой, но тот отказался. Тогда было решено, что его дочь Анушка, проживающая в Швейцарии, поможет ему спокойно уйти из жизни. Однако процесс так и не был запущен, даже несмотря на то, что здоровье актера сильно пошатнулось.
Фото: istock / megaflopp

Последние годы жизни Ален Делона

В последние годы Ален Делон жил в одиночестве, окруженный своими собаками. Актер всегда проявлял любовь к животным и поддерживал пять приютов для бездомных собак и кошек за счет собственных средств.

Он не раз с сожалением подчеркивал, что настоящая любовь доступна только собакам.

«Вы действительно думаете, мои собаки понимают, кто я такой — Ален Делон? Им это совершенно не интересно. Они любят меня просто так, независимо от моего статуса или профессии. Это чистая, бескорыстная любовь, абсолютно искренняя!» — отмечал он.
В его имении есть некрополь, где похоронены несколько десятков кошек и собак, в разные годы живших в усадьбе актера.

После инсульта, перенесенного в 2019 году, Делон составил завещание, в котором выразил желание быть похороненным здесь, среди своих истинных друзей.

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Чиновник с ножом пытался душить жену во Владивостоке
SHOT: Чиновник с ножом пытался душить жену во Владивостоке
18 августа 2024, 11:13

Фото: istockphoto/blinow61

Чиновник из Владивостока пытался душить жену, а после напугал людей на пляже в Ливадии. Об этом сообщает SHOT. По данным журналистов, все произошло прошлой ночью. Со слов отдыхающих, они узнали в пьяном мужчине замруководителя административно-территориального управления Первомайского района Павла Н., когда он ходил с ножом в руке, говоря всем, что ищет свою супругу.
Свидетели добавили, что женщина сбежала и спряталась в автомобиле. Она заявила, что супруг избил ее и хотел душить. Местные вызвали полицейских. Как сообщили правоохранители, пьяный чиновник заявил, что его избили, а его супругу сейчас обследуют медики.

Ранее сообщалось, что в одном из регионов России произошла массовая драка несовершеннолетних.

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В Белгородской области пострадали два человека в результате обстрела ВСУ
Гладков: два мирных жителя ранены в селе Новая Таволжанка из-за обстрела ВСУ
18 августа 2024, 10:47

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое мирных жителей пострадали из-за обстрела со стороны боевиков ВСУ в населенном пункте Новая Таволжанка под Белгородом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Чиновник уточнил, что одну женщину госпитализировали, у нее осколочное ранение шеи, вторая от госпитализации отказалась, поскольку ей помогли на месте.

«Различные повреждения выявлены в трёх частных домовладениях — выбиты окна, посечены крыши и фасады», — добавил Гладков в Telegram-канале.

Данные о последствиях обстрела сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала мужчину в Луганской народной республике по подозрению в передаче информации Украине для ракетного удара со стороны ВСУ.

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Счета директора склада в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, арестовали
18 августа 2024, 10:41

Фото: istockphoto/AMilkin

Басманный районный суд города Москвы наложил арест на счета директора склада в Сергиевом Посаде. В августе 2023 года там произошёл взрыв.
ЧП в подмосковном Сергиевом Посаде произошло утром 9 августа 2023 года, напоминает РИА Новости. Взрыв раздался на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Тогда за медицинской помощью обратились 56 человек, шестеро находились в реанимации, одна из пострадавших скончалась. Взрыв повредил 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объектов недвижимости. Потерпевшими признаны 13 человек, которыми заявлены гражданские иски.

Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого. Под арест попали, помимо 14 счетов в различных банках, квартира, автомобиль и акции компании.

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В ЛНР взяли подозреваемого в передаче данных Украине для ракетного удара
ФСБ: В ЛНР взяли подозреваемого в передаче данных Украине для ракетного удара
18 августа 2024, 10:14

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Подозреваемого в передаче данных Киеву для нанесения ракетного удара задержали сотрудники ФСБ России в Луганской народной республике, сообщается в региональном управлении ведомства.
«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — говорится в сообщении.

Известно, что задержанный хотел вступить в ряды украинских неонацистов, давая информацию через мессенджер Telegram.

«Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление и сделал вывод, что не нужно было это делать, потому что мог находится на свободе», — пояснил злоумышленник.

Начато уголовное производство по статье о шпионаже. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства преступления.

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#война
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Адвокат участника теракта в «Крокусе» Файзова* просил отпустить его из-за здоровья
18 августа 2024, 06:17

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Адвокат Мухаммадсобира Файзова*, который считается ответственным за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», попросил суд освободить подсудимого из СИЗО в связи с полученным ранением, передает информационное агентство ТАСС.
По словам правозащитника, 19-летний Файзов* находится в инвалидном кресле и нуждается в медицинской помощи после теракта. Ссылаясь на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, адвокат призвал избрать меры пресечения, не связанные с содержанием Файзова* под стражей.

Тем временем Московский городской суд, рассматривая апелляцию на длительное содержание под стражей молодого парикмахера Файзова*, постановил, что медицинских оснований для его предварительного заключения не было.

16 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников теракта в «Крокусе» на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#суд
#арест
#терроризм
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Бойцы ВСУ прострелили голову памятнику Ленину в Судже
18 августа 2024, 05:23

Фото: iStock/wjarosz

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) поглумились над памятником Ленину в центре курского города Суджа. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
Боевики выстрелили вождю пролетариата в голову, а затем снесли памятник. О своих действиях они сообщили корреспондентам украинского издания «Общественное».

В начале августа неизвестный облил красной краской памятник Ленину в Москве. Голова, туловище и руки статуи были полностью залиты ею.

Утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке крупного контингента ВСУ.

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#всу
#памятник
#курская область
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Выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования
18 августа 2024, 05:18

Фото: istock / Alexandr Lebedko

Уголовное дело возбуждено после того, как правоохранительные органы выявили факты мошенничества при реализации государственных проектов в сфере российского образования, информирует РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере), заявил собеседник агентства.

Преступление было совершено в 2021 году при реализации государственного проекта в сфере образования.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил россиян, что любой сайт, занимающийся перепродажей госуслуг, является мошенническим.

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#госдума
#депутат
#мошенничество
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Похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали
18 августа 2024, 04:53

Фото: istockphoto/TACrafts

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), похищавшего мирных жителей в Курской области, поймали, сообщил в своем Telegram-канале сопредседатель нового координационного совета по региональной интеграции Владимир Рогов.
«Бандеровцы, грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», – отмечается в публикации.

Рогов добавил, что у украинских бойцов были экшн-камеры, они записывали издевательства над мирными жителями и солдатами.

Ранее жители приграничной Курской области сообщали о похищениях людей после вторжения ВСУ.

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#всу
#украина
#курская область
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У немецкого Лейпцига загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек
18 августа 2024, 01:48

Фото: iStock/Clayton Piatt

В районе немецкого Лейпцига во время ежегодного музыкального фестиваля «Highfield» загорелось колесо обозрения, пострадали более 30 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает газета Bild. Среди пострадавших — четверо полицейских, указано в статье.
По информации издания, пожар начался около 21:13 (22:13 по мск), когда сначала загорелась одна кабинка колеса обозрения, а затем огонь перекинулся на другую.
«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», — приводят в газете слова представителя местной полиции.
По данным немецкого Красного Креста, не менее двух посетителей фестиваля получили тяжелые травмы, и все еще находятся в больнице.

Причины возникновения пожара все еще устанавливаются, возгорание ликвидировали.

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