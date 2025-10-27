Дело о квартире Ларисы Долиной дошло до кассационного суда
Покупательница элитной недвижимости Полина Лурье подала кассационную жалобу на решение суда о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Информация об этом появилась в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку по продаже квартиры недействительной. Судебная инстанция вернула право собственности на недвижимость певице, аннулировав права Лурье. После этого Мосгорсуд подтвердил законность данного решения, отклонив апелляцию покупательницы.
В ходе судебного разбирательства были объединены два иска: требование Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск Лурье о выселении артистки. Процесс, который длится уже около полугода, завершился не в пользу покупательницы.
По словам Долиной, она стала жертвой мошенников, а на спорную квартиру наложили арест. В исковом заявлении артистка указала, что ее ввели в заблуждение третьи лица.
Согласно данным правоохранительных органов, общий ущерб от действий злоумышленников составил более 200 миллионов рублей.
