Дело о квартире Ларисы Долиной дошло до кассационного суда

27 октября 2025, 06:20

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына)

Покупательница элитной недвижимости Полина Лурье подала кассационную жалобу на решение суда о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Информация об этом появилась в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.