Появились подробности дела об афере с квартирой Ларисы Долиной

РИА Новости: обвиняемая по делу Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Одна из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.