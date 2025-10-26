Появились подробности дела об афере с квартирой Ларисы Долиной
Одна из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной звонила ей якобы от имени ректора вуза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В апреле прошлого года Долиной поступил звонок в мессенджере с номера ректора института. Девушка сообщила, что с артисткой свяжется сотрудник службы безопасности учебного заведения, но не предоставила дополнительной информации.
Вскоре после этого певице позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности института. Он заявил, что с Долиной позже свяжется сотрудник ФСБ России для уточнения некоторых вопросов.
В сентябре суд вынес решение, подтвердив, что Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, является законным владельцем элитной квартиры в районе Хамовники. Ранее эта недвижимость была продана по заниженной цене матери-одиночке Полине Лурье по указанию мошенников.
До этого стало известно о смерти одного из участников мошеннической схемы с квартирой Ларисы Долиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
