«Материлась и не стояла на ногах»: актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту
47-летняя актриса Анна Уколова, известная по сериалам «Домашний арест», «Склифосовский» и «Трудные подростки», попала в неприятную историю в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артистка вернулась из Калининграда и, по словам очевидцев, покинула самолёт в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пассажиры рассказали, что звезда нецензурно выражалась, шаталась и несколько раз падала, привлекая внимание окружающих.
Один из свидетелей сообщил, что Уколова с трудом держалась на ногах и пыталась добраться до такси самостоятельно, но безуспешно. В итоге, упав, она неудачно приземлилась на руку. Две девушки, летевшие с ней, помогли актрисе подняться и вызвали медиков. Согласно информации источника, в самолёте Анна могла употреблять алкоголь, его запах ощущался даже после посадки.
