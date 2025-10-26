«Материлась и не стояла на ногах»: актриса Анна Уколова получила травму в аэропорту

26 октября 2025, 16:14

Mash: Актриса Анна Уколова устроила дебош в Шереметьево и повредила руку

Анна Уколова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

47-летняя актриса Анна Уколова, известная по сериалам «Домашний арест», «Склифосовский» и «Трудные подростки», попала в неприятную историю в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал Mash.