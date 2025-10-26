Владелица счета, на который Долина перевела 13 млн рублей, заявила о потере карты

26 октября 2025, 01:36

Владелица банковского счета, на который певица Лариса Долина перевела мошенникам 13 миллионов рублей, заявила суду о якобы потере банковской карты. При этом о своей пропаже она не сообщила ни в банк, ни в полицию, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.





Женщина выступает в суде в качестве свидетеля по иску народной артистки России о взыскании неосновательного обогащения в рамках дела об афере с квартирой Долиной в центре Москвы.



Владелица счета утверждала, что «потеряла телефон с чехлом, в котором находились пять карточек разных банков» во время прогулки.



«На телефоне было приложение для входа в банк. Какие-либо операции по карте…не делала. В Банк по поводу блокировки банковской карты не обращалась», — говорится в протоколе допроса.