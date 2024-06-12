Дело против адвокатов Алексея Навального* поступило в суд

11 июня текущего года Дмитрию «Вагнеру» Уткину должно было исполниться 54 года. Он погиб 23 августа 2023 года вместе с Евгением Пригожиным в авиакатастрофе. Уткин стал единственным человеком в России, который получил шесть орденов Мужества.