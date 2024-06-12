Дело против адвокатов Алексея Навального* поступило в суд

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Петушинский районный суд Владимирской области принял к рассмотрению дело трех адвокатов Алексея Навального*. Эта информация доступна в картотеке суда.
Суд расположен на территории, где находится колония общего режима ИК-2 в Покрове. Именно туда Навальный* был отправлен после возвращения в Россию в 2021 году и где его судили по другому уголовному делу.
Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Следствие утверждает, что они передавали письма Навального* его соратникам из колонии.
28 мая Кобзеву и Липцеру был продлен срок заключения под стражей по этому делу.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом; учреждённый им ФБК включён Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещён в России.
Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Следствие утверждает, что они передавали письма Навального* его соратникам из колонии.
28 мая Кобзеву и Липцеру был продлен срок заключения под стражей по этому делу.
Читайте также:
В Мурманске арестовали журналиста за работу со сторонниками Навального*
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Подозреваемых в нападении на экс-соратника Навального задержали в Польше
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом; учреждённый им ФБК включён Минюстом РФ в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещён в России.
Артем Кузьмин