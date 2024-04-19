Подозреваемых в нападении на экс-соратника Навального задержали в Польше

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Подозреваемых в нападении на экс-соратника Алексея Навального Леонида Волкова* задержали в Польше.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что силовые структуры проведут все необходимые мероприятия, после которых задержанных передадут литовской стороне.
На Волкова* напали во дворе его дома 12 апреля. Затем его доставили в медицинское учреждение. После оказания первой помощи Волков* смог вернуться домой.
На следующий день, 13 апреля, он опубликовал в своём Telegram-канале видео, где прокомментировал свое избиение. По его словам, из него «хотели сделать отбивную». Также Волкову* сломали руку.
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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
На Волкова* напали во дворе его дома 12 апреля. Затем его доставили в медицинское учреждение. После оказания первой помощи Волков* смог вернуться домой.
На следующий день, 13 апреля, он опубликовал в своём Telegram-канале видео, где прокомментировал свое избиение. По его словам, из него «хотели сделать отбивную». Также Волкову* сломали руку.
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Министр обороны Литвы Касчюнас: в страну прибывает первая бригада Бундесвера
*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
Алёна Самарева