Песков прокомментировал статью о непричастности Путина к смерти Навального*

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что материал The Wall Street Journal о выводах разведки США относительно смерти Алексея Навального* получился не очень высокого качества. Об этом он заявил РИА Новости 27 апреля.
«Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Это такие очень, я бы сказал, пустые рассуждения», — заявил Песков.Он добавил, что скорее всего материал был опубликовал для развлечения аудитории.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские спецслужбы не обнаружили доказательств причастности российского руководства к гибели Навального*.
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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
Артем Кузьмин