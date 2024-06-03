«Дело в качестве, а не количестве»: Эксперт раскрыла, как часто нужно заниматься сексом

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О количестве половых актов, которыми может насытиться человек, а также о том, как улучшить качество секса, рассказала психолог, профессор Вашингтонского университета в Сиетле Николь МакНиколс в беседе с Psychology Today.
По словам эксперта, у каждого человека есть своё индивидуальное количество половых актов, которых ему хватит, чтобы чувствовать себя удовлетворённым.
Профессор отметила, что качество половых актов можно улучшить планированием. Ожидание всегда подогревает интерес и оживляет процесс.
Психолог также подчеркнула, что сосредоточиться стоит не только на количестве секса, но и на его качестве. Как часто вы занимаетесь сексом — не столь важно, главное — какое удовольствие вы получаете от каждой интимной связи.
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«Некоторые пары могут заниматься сексом всего лишь раз в месяц и чувствовать себя полностью удовлетворенными и счастливыми. Другие могут проводить время в спальне несколько раз в неделю, чтобы полностью удовлетворить свои потребности. И то, и другое вполне нормально», — объяснила МакНиколс.
Профессор отметила, что качество половых актов можно улучшить планированием. Ожидание всегда подогревает интерес и оживляет процесс.
Психолог также подчеркнула, что сосредоточиться стоит не только на количестве секса, но и на его качестве. Как часто вы занимаетесь сексом — не столь важно, главное — какое удовольствие вы получаете от каждой интимной связи.
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Евгения Парфентьева