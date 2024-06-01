Отсутствие эрекции: эксперт рассказала, как вернуть секс после 50 лет

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Наше общество напичкано предрассудками, установками и убеждениями — коллективными программами. Одной из таких является мнение, что секса в пожилом возрасте нет.
Занимаются ли пожилые люди сексом, какая самая безопасная поза в сексе для пожилых людей в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.
По мнению эксперта, пожилые люди занимаются сексом, но в среднем не чаще двух раз в неделю.
По её словам, в 60 лет секс может быть очень активным. Она сказала, что чаще проблема бывает у мужчин — отсутствие эрекции. Когда у женщины начинается климакс, вместе с ним начинаются переживания. Однако, когда переходный период заканчивается, женщина расслабляется. Ей начинает нравиться секс. Она не испытывает страха забеременеть.
Она отметила, что самую важную роль имеет здоровье. Для того чтобы заниматься сексом, нужно здоровье. Ольга пояснила, что есть вегето-сосудистые заболевания. Людям с ними нельзя проявлять излишнюю активность.
Эксперт добавила, что половая жизнь продлевает молодость и активность пары. Она рассказала, что самые лучшие и безопасные позы для пожилых людей — это боком. Однако все индивидуально и смотреть нужно по состоянию здоровья. По мнению сексолога, хороши те позы, которые не требуют больших усилий, где не нужно кого-то держать или поддерживать.
Это все советское поколение, заключила она.
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Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
По мнению эксперта, пожилые люди занимаются сексом, но в среднем не чаще двух раз в неделю.
«У меня на курсах есть женщины, которым 65 — 70 лет. У них прекрасный и активный секс», — отметила Ольга.
По её словам, в 60 лет секс может быть очень активным. Она сказала, что чаще проблема бывает у мужчин — отсутствие эрекции. Когда у женщины начинается климакс, вместе с ним начинаются переживания. Однако, когда переходный период заканчивается, женщина расслабляется. Ей начинает нравиться секс. Она не испытывает страха забеременеть.
«Будет ли секс после пятидесяти? Будет, если это соответствует половой конституции. Чем выше половая конституция, тем дольше не наступает климакс», — сказала эксперт.
Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
Она отметила, что самую важную роль имеет здоровье. Для того чтобы заниматься сексом, нужно здоровье. Ольга пояснила, что есть вегето-сосудистые заболевания. Людям с ними нельзя проявлять излишнюю активность.
«Влияет состояние здоровья, влияет состояние психики, влияет то, что происходит в отношениях, влияет восприятие человека к сексу. О рисках в первую очередь должен сказать врач. Есть различные заболевания, связанные с давлением. Бывают противопоказания, когда слишком активной деятельностью нельзя заниматься», — отметила сексолог.
Эксперт добавила, что половая жизнь продлевает молодость и активность пары. Она рассказала, что самые лучшие и безопасные позы для пожилых людей — это боком. Однако все индивидуально и смотреть нужно по состоянию здоровья. По мнению сексолога, хороши те позы, которые не требуют больших усилий, где не нужно кого-то держать или поддерживать.
«У нас просто есть искажения, что секс это только для молодых. Это первый момент, а второй, что от секса женщина не получает удовольствия, либо если она его получает, то она шлюха», — сказала Савская.
Это все советское поколение, заключила она.
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Дарья Осипова