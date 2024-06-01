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Отсутствие эрекции: эксперт рассказала, как вернуть секс после 50 лет

01 июня 2024, 00:34
Фото: istock/monkeybusinessimages

Фото: istock/monkeybusinessimages

Наше общество напичкано предрассудками, установками и убеждениями — коллективными программами. Одной из таких является мнение, что секса в пожилом возрасте нет.
Занимаются ли пожилые люди сексом, какая самая безопасная поза в сексе для пожилых людей в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По мнению эксперта, пожилые люди занимаются сексом, но в среднем не чаще двух раз в неделю.



«У меня на курсах есть женщины, которым 65 — 70 лет. У них прекрасный и активный секс», — отметила Ольга.

По её словам, в 60 лет секс может быть очень активным. Она сказала, что чаще проблема бывает у мужчин — отсутствие эрекции. Когда у женщины начинается климакс, вместе с ним начинаются переживания. Однако, когда переходный период заканчивается, женщина расслабляется. Ей начинает нравиться секс. Она не испытывает страха забеременеть.

«Будет ли секс после пятидесяти? Будет, если это соответствует половой конституции. Чем выше половая конституция, тем дольше не наступает климакс», — сказала эксперт.
Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия

Она отметила, что самую важную роль имеет здоровье. Для того чтобы заниматься сексом, нужно здоровье. Ольга пояснила, что есть вегето-сосудистые заболевания. Людям с ними нельзя проявлять излишнюю активность.

«Влияет состояние здоровья, влияет состояние психики, влияет то, что происходит в отношениях, влияет восприятие человека к сексу. О рисках в первую очередь должен сказать врач. Есть различные заболевания, связанные с давлением. Бывают противопоказания, когда слишком активной деятельностью нельзя заниматься», — отметила сексолог.

Эксперт добавила, что половая жизнь продлевает молодость и активность пары. Она рассказала, что самые лучшие и безопасные позы для пожилых людей — это боком. Однако все индивидуально и смотреть нужно по состоянию здоровья. По мнению сексолога, хороши те позы, которые не требуют больших усилий, где не нужно кого-то держать или поддерживать.

«У нас просто есть искажения, что секс это только для молодых. Это первый момент, а второй, что от секса женщина не получает удовольствия, либо если она его получает, то она шлюха», — сказала Савская.

Это все советское поколение, заключила она.

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Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
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В России начало действовать новое ограничение для автомобилистов
В России с 1 июня начал действовать запрет на зимние шипованные шины летом
01 июня 2024, 00:20

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Впервые в России c 1 июня начал действовать запрет на езду с зимней шипованной резиной в июне, июле и августе. Поправки основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены постановлением правительства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года, сообщается в размещенном на официальном портале правовых актов документе.
«На транспортном средстве категорий M1 и N1 установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август)», – гласит один из пунктов списканеисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

За нарушение может грозить штраф до 500 рублей, но Госавтоинспеккция (ГАИ, до недавнего времени использовалось название Государственная инспекция безопасности дорожного движения — ГИБДД) ранее заявляла, что не собирается использовать возможность штрафовать водителей за использование покрышек в межсезонье и стремится в первую очередь помогать водителям при помощи разъяснительной работы.

Это же правило запрещает ездить на летних шинах в зимние месяцы. В то же время использование «липучки» допускается в любое время года.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что ведомство планирует убрать с автомагистралей неэффективные камеры фиксации нарушений. По его словам, устройства будут перенесены на другие участки, которые в этом нуждаются. Он также сказал, что сегодняшние нарушения правил дорожного движения фиксируют примерно 29 000 камер.

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«Надо надевать панамку»: Сексолог Теслер об изменах на курорте
31 мая 2024, 23:00

Фото: Istock/nd3000

Израильские учёные выяснили, что солнечное излучение стимулирует половое влечение. Оно усиливает его тем, что повышает уровни половых гормонов. Из-за этого люди чаще влюбляются летом в отпуске.
Психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» прокомментировал заявление израильских ученых, сказав, что влюбленность в отпуске — это многофакторная история.

«Действительно, фотоны света, попадая на радужную оболочку глаза, активизируют организм. На самом деле это многофакторная история, с одной стороны — активизация, а с другой — дело в том, что, находясь на курорте, многие люди немножко преувеличивают своё значение в этом мире и рассказывают о себе какие-то легенды, им хочется казаться более значительными, более интересными. Детские фантазии, излишняя солнечная активность, свободное время, острая пища — всё это провоцирует людей, которым скучно было в течение года, на формирование романтических отношений», — поделился специалист.

Сексуальное влечение, по словам специалиста, стимулируют не только солнечные лучи, но и внешний вид загорающих, обнажённых людей.

«Находясь на пляже, мы видим обнажённые, зачастую привлекательные, тела. Многие женщины надевают очень эротические наряды, современные модные купальники, два раза в день их меняют, чтобы привлечь внимание. Мужчины тоже стараются подтянуть живот, выглядеть моложе и ухоженней. Татуировки тоже играют свою роль», —объяснил эксперт.

По мнению сексолога, отпускать своего партнёра одного в отпуск можно, однако он сам несёт ответственность за свои поступки.

«Если вам страшно отпускать своего партнера в отпуск одного, значит, грош цена такому партнёру. Любой человек отвечает за своим поступки сам, если он оправдывается тем, что на солнце перегрелся, значит, надо надевать панамку. И впредь ездить на курорты с панамкой. Интересно, что многие опросы показали, что женщинам нравится ездить в отпуск одним, а мужчины предпочитают вместе с женой», — отметил специалист.

В завершении беседы сексолог добавил, что курортные романы — это весёлая старинная история, о которой социологи и психологи рассказывают друг другу на протяжении 80 лет.

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В России утвердили новый состав автомобильной аптечки
Миндрав РФ обновил требования к комплектации автомобильной аптечки
31 мая 2024, 22:01

Фото: iStock/Tomasz Majchrowicz

Министерство здравоохранения России обновило требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно новым требованиям, в автомобильной аптечке должны обязательно находиться маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинг, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.

Приказ с нововведениями вступит в силу 1 сентября этого года.

При этом водители смогут применять аптечки, купленные до вступления приказа в силу, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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#аптечка
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#автомобиль
#минздрав рф
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Суд снова встал на сторону Козловского в деле о дискредитации ВС РФ
31 мая 2024, 21:37

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, которые подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.
Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что актёр покинул Россию после начала СВО и высказывался против проведения спецоперации на своих страницах в соцсетях.

После этого Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что продолжает служить в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

Адвокаты Козловского подготовили заявления с просьбой проверить высказывания Бородина.

В четверг суд повторно встал на сторону артиста.

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#россия
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112 тысяч многодетных семей Подмосковья воспитывают около 360 тысяч детей
31 мая 2024, 20:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области 1,2 млн семей воспитывают 1,7 млн детей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в канун Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.
«В Подмосковье в 1,2 млн семей воспитываются 1,7 млн детей. Количество многодетных семей составляет около 112 тысяч, в них растут порядка 360 тысяч детей. В бюджете на меры поддержки семей предусмотрено порядка 45 млрд рублей», – отметил Брынцалов.
Он уверен, что 1 июня – не просто праздник, а напоминание взрослым о важности заботы и поддержки детей. В Московской области делается всё, чтобы у детей было счастливое детство. В регионе действует целый комплекс мер поддержки материнства и детства. Ежегодно в регионе растёт количество многодетных семей.
«Это свидетельствует о том, что наша работа приносит плоды, и мы продолжаем создавать самые благоприятные условия для семей. Инвестиции в детей – это инвестиции в будущее региона и всей страны», – подчеркнул спикер регионального парламента.
Подробнее о мерах поддержки детей в Московской области можно узнать на сайте Мособлдумы.

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#подмосковье
#московская область
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Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил диплом на форуме «Золотой Витязь»
Цикл фильмов «Русские. XXI век» получил диплом на кинофоруме «Золотой Витязь»
31 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/Darwin Brandis

Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» получил специальный диплом на XXXIII международном кинофоруме «Золотой Витязь».
В Омской области завершился кинофорум «Золотой Витязь», на котором были представлены 160 кинокартин из 12 стран мира. На фестивале присутствовали 10 тысяч зрителей.

Фото: пресс-служба «Нестеренко центр»

Цикл документальных фильмов «Русские. XXI век» вошёл в основную программу в номинации полнометражных документальных фильмов. В этой категории было представлено 25 картин из России, Белоруссии, Сербии и Германии.

Проект, подготовленный телестудией «Нестеренко центр» в партнёрстве с «Радио 1», получил специальный диплом «За духовность и гражданственность в кинематографе».

Пресс-служба центра выразила особую благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, «Радио 1» и социальной сети «Одноклассники» за помощь в реализации проекта.

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В Красногорске показали рисунки, созданные человеком и искусственным интеллектом
31 мая 2024, 19:56

Фото: МИСК МО

В Доме правительства Московской области наградили победителей конкурса визуальных работ, созданных при помощи искусственного интеллекта «Настоящее и будущее моей семьи». Участники генерировали изображения через авторское текстовое описание по заданной тематике.
В конкурсе участвовали ребята в возрасте от 7 до 20 лет. Лучший результат, выданный нейросетью в соответствии с замыслом автора, был представлен конкурсной комиссии. Инициаторами конкурса стали активисты регионального отделения Движения Первых.
«РДДМ – это движение, объединяющее детей и молодёжь, которое помогает им развиваться. Региональное отделение насчитывает более 174 тыс. человек, в Московской области функционирует более 1 тыс. первичных отделений. Это яркие, заряженные ребята, которые активно участвуют в жизни региона, устраивают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Мы стараемся помогать реализовывать идеи наших детей и молодёжи», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Конкурсный отбор шёл два месяца в почти всех городских округах Подмосковья. Самыми популярными стали художественные решения, связанные с освоением космоса и инновациями.
«Мы собрали 501 работу и с помощью онлайн-голосования выбрали шесть лучших, чтобы в ближайшее время представить интересные решения и самый органичный результат взаимодействия человека и машины», – поделился председатель Движения Первых Московской области Юрий Макеев.
Скоро экспозицию смогут увидеть в разных образовательных, молодёжных и культурных учреждениях Подмосковья и не только. С предложением о масштабировании выступала Общественная палата Московской области.
«Было бы здорово, если бы картины увидели как можно больше людей. Поэтому мы выступили с инициативой презентовать самые яркие работы победителей в Общественной палате России», – сказала первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Участники конкурса были поделены на две возрастные группы. В младшей победителями и призёрами стали Дмитрий Корешков из Зарайска (12 лет), Роман Юрчишин из Химок (11 лет), Александр Бондаренко из Серпухова (9 лет). В старшей группе лучшие работы представили Айсель Абдинова из Долгопрудного (16 лет), Алексей Крючков из Шаховской (15 лет) и Никита Мицкевичус из Егорьевска (8 лет).

Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых. Участниками являются более 6 млн человек. В 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений.

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#подмосковье
#московская область
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#картины
#конкурс
#рисунки
#дпмо
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Общественники собрали на берегах Бисерова озера 30 кубометров мусора
31 мая 2024, 19:32

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО

Общественники собрали на озере Бисерово в Богородском городском округе Подмосковья 30 кубометров мусора. Там прошла экологическая акция «Чистая река. Сделай. Это просто», сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов ОП региона объединила волонтёров, общественников, активистов, спасателей и неравнодушных жителей Подмосковья на берегу озера, чтобы очистить его от бытового мусора. Профессиональные аквалангисты и дайверы занимались очисткой дна, а волонтёры на сапах собирали мусор с водной глади. Самые юные участники помогали очищать прибрежную зону и лес.
«Я рада, что нам всем вместе удалось сократить последствия влияния человека в таком уникальном месте – на реликтовом озере Бисерово. Особенно приятны активность и энтузиазм молодёжи, волонтёров Подмосковья, которые к нам присоединились. Восхитили неравнодушие и вовлечённость местных жителей. Совместные усилия привели к хорошему результату», – поделилась зампред Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.
Некоторые аквалангисты устроили между собой своеобразные соревнования. Критерием победы был самый опасный предмет, извлечённый со дна озера. Среди таковых были всевозможные острые предметы, деревянные копья, битое стекло, автомобильные шины и металлолом.
«Бисерово озеро – не просто водоём. Это реликтовое озеро ледникового происхождения и любимое место отдыха жителей округа. Здесь прекрасно всё – пейзажи, пляжи, окружающие леса и даже само название. Согласно легенде, озеро получило его благодаря Екатерине Великой, которая, гуляя по берегу, обронила в воду украшение из бисера. Отрадно, что активисты со всего Подмосковья обратили внимание на наше озеро, и мы все вместе сделали доброе дело», – сказал присоединившийся к мероприятию глава Богородского округа Игорь Сухин.
Всего в рамках экологической акции на территории лесного массива было собрано 32 кубометра мусора вдоль озера на площади 1,5 тыс кв. м. Эко-активисты, которые отметились самыми яркими проектами по защите окружающей среды, реализованными в Подмосковье, получили награды.

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#богородский городской округ
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Перечислены наиболее популярные для детей подарки
Опрос: Россияне чаще всего дарят детям гаджеты
31 мая 2024, 19:26

Фото: iStock/Taras Grebinets

Опрос «Яндекс Маркета» показал, что в топе подарков для детей от семьи находятся гаджеты.
Также популярны такие подарки, как деньги, товары для творчества, детский транспорт (самокаты, ролики и велосипеды).

При этом взгляды на лучшие подарки для детей самих родителей и бабушек/дедушек различаются. Как передают «Известия», родители считают лучшими подарками гаджеты и деньги, в то время как бабушки и дедушки называют сладости, конструкторы, а также наборы для хобби.

Отмечается, что книги также попали в число популярных подарков для подрастающего поколения.

А завкафедрой прикладной математики факультета информационных технологий университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Жанна Мекшенева рассказала, на что надо ориентироваться при выборе приложений для родительского контроля.

«Выбор приложения осуществляется исходя из возраста ребенка, функционала и условий приложения (бесплатное или по подписке)», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Мекшенева.

Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.

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#дети
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