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Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее

28 мая 2024, 04:32
Фото: istock / Denisfilm

Фото: istock / Denisfilm

Чтобы секс приносил удовольствие, необязательно осваивать позы, похожие на акробатические номера или асаны из йоги. Такое мнение выразила секс-колумнист Алмара Абгарян, раскрыв способы сделать классическую миссионерскую позицию увлекательной.
Как утверждает Абгарян, с одним из ее партнеров 80% интима происходило в позиции, когда мужчина сверху. Но секс все равно был отличным из-за похожих темпераментов и внимания мужчины к половому акту: он подбрасывал ноги партнерши, немного поворачивал ее на бок, ласкал ее грудь и половые органы.

«Подруга недавно сказала мне, что у нее был удивительный секс в миссионерской позиции, потому что партнер шептал ей неприличные вещи. Еще один мой бывший в этой позе подкладывал мне подушку под бедра, чтобы стимулировать точку G, и разводил мои ноги в стороны в виде буквы V», — поделилась эксперт.


Абгарян пояснила, что многие мужчины утверждают, что им нравится в этой позиции наблюдать за удовольствием на лице партнерши.

Она отметила, что важен не выбор позы, а действия для получения удовольствия.

«Это ода миссионерской позе, но если вы предпочитаете догги-стайл, позу наездницы или что-то посложнее — вам карты в руки», — подытожила она.
Ранее психотерапевт объяснила, как дикие фантазии помогут достичь оргазма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам назвали растения на участке, за которые могут оштрафовать или арестовать
Юристы назвали растения, за которые российских дачников оштрафуют в 2024 году
28 мая 2024, 03:41

Фото: istock / Abdulkadir ARSLAN

Российских садоводов в этом могут оштрафовать за выращивание на участке борщевика, наркосодержащих растений, а также картофеля с целью продажи. Об этом рассказали юристы в беседе с РИА Недвижимость.
Собственникам участков, нарушающих правила борьбы с растениями-сорняками, грозит административное наказание по статье 10.1 КоАП РФ в виде штрафа для физических лиц в размере от 300 до 500 рублей. Обычно речь идет о борщевике Сосновского, пояснила юрист, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова.

В свою очередь, юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина предупредила, что в конкретных регионах санкции могут отличаться. К примеру, в Москве отсутствие мер по удалению борщевика чревато штрафом в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

В Московской области с 1 марта вступили в действие новые штрафы за нескошенный борщевик, которые варьируются для физлиц от 20 до 50 тысяч рублей, отметила по член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Чтобы избежать штрафа, владельцу земли необходимо доказать, что он хоть безуспешно, но пытался убрать вредоносное растение. Для этого нужно иметь в распоряжении договор, подписанный с компанией, которая обрабатывала участок, а также акты выполненных работ.

За выращивание наркосодержащих растений может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток по статье 10.5.1 КоАП РФ. В 2024 году в перечень таких растений традиционно входят конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, мак снотворный, а также недавно добавленная ипомея трехцветная, известная как вьюнок.

В случае выращивание вышеназванных растений в крупном и особо крупном размере, можно лишиться свободы на срок от двух до 8 лет по статье 231 УК РФ.

Помимо этого, дачники, которые выращивают картофель на продажу из собственных клубней, могут получить штраф до 500 рублей за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ, добавила Асабина.

«Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Эта норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления», — пояснила эксперт.

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#штрафы
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Пограничники будут действовать твердо при решении задач спецоперации, уверен Путин
Путин поблагодарил пограничников за срыв попыток прорваться на территорию России
28 мая 2024, 01:49

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Он отметил, что этот праздник — символ памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны.
Путин выступил с видеопоздравлением в честь Дня пограничника и подчеркнул, что благодаря решимости пограничников попытки диверсантов проникнуть на российскую территорию были сорваны.

Российский лидер также выразил уверенность, что пограничники будут смело и твердо в ходе действовать решения задач специальной военной операции на Украине.

«Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции, эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований», — сказал глава государства.
Ранее передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
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#рф
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
28 мая 2024, 01:37

Фото: istock / Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту временно остановили движение. Согласно информации из Телеграм-канала об оперативной обстановке на мосту, движение автомобильного транспорта уже восстановили.
Решение о перекрытии движения приняли в 23:40 по московскому времени.

«Возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту», — гласит сообщение, опубликованное в 23:45.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в запорожском селе Новогоровка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крым
#крымский мост
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Глава Павлово-Посадского округа провёл оперативное совещание
27 мая 2024, 23:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов провёл оперативное совещание с представителями администрации городского округа.
Подготовку к новому отопительному сезону, дорожные работы, медицину и другие вопросы обсудили в ходе оперативного совещания в Павлово-Посадском городском округе. Сотрудники филиала ГУП МО «КС МО» провели гидравлические испытания на всех участках теплосетей.

На объекты завезли трубы для замены сетей на улице Крупской и закончили работы по ремонту котла №4 в районе Городок. Также специалисты ведут работы по установке теплообменного оборудования на котельной ЛМЗ.

Как отметил Семёнов, поступает много обращений от жителей многоквартирных домов поселка Большие Дворы, деревень Алферово и Ефимово на плохой напор воды. Он поручил ресурсоснабжающей организации вместе с управляющей компанией разобраться в данной проблеме. РСО «Электрогорск» на этой неделе привлекает подрядную организацию для промывки сетей по улицам Радченко и Безымянная. Кроме того, организация занимается опрессовкой магистралей.

Как отметил глава округа, много вопросов к МБУ «Благоустройство». Он поручил настроить работу по сдаче дворов согласно чек-листам, выявить необходимость в ремонте входных групп, цоколей, отмосток. Также, по его словам, нужно начать работы по гидравлическим испытаниям. К ним приступят на этой неделе.

В этом году Мосавтодор планирует создать два круговых перекрестка: около ЗАО «КДВ Павловский Посад» и на пересечении улиц Южная и Кузьмина. Это поможет избежать больших заторов и пробок, а также снизит аварийность на дорогах.

Главврач центральной больницы заявил об увеличении числа травм в выходные дни у детей. Он обратил внимание родителей на контроль и соблюдение всех правил профилактики травматизма. Так, 30 мая, в четверг, в 14:30 пройдёт прием населения в ЦРБ. Записать можно по телефону 2-25-55.

Стартовал период сдачи экзаменов. Руководителям служб напомнили о запрете на проведение любых работ у школ во время проведения итоговой аттестации. Отмечена важность создания комфортных условий во время сдачи ОГЭ и ЕГЭ для выпускников.

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МЧС России проведет в Московской области День защиты детей
27 мая 2024, 21:58

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

День защиты детей 1 июня проведет ГУ МЧС России по Московской области в парке «Патриот» на XV Международном салоне «Комплексная безопасность».
Гостей праздника познакомят с современными технологиями спасения и тушения пожаров, новыми образцами оборудования и спецтехники, мастер-классы по безопасности, викторины, конкурсы.

Кроме того, на детском творческом кластере «Мой мир» детей ждет пожарный квест, огненные полосы препятствий, реальные уроки безопасности с сотрудниками МЧС России.

Зарегистрироваться для участия можно по этой ссылке.

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Указом президента павловопосадец награждён медалью «За храбрость»
Указом президента павловопосадец награждён медалью «За храбрость» второй степени
27 мая 2024, 21:56

Фото: Пресс-служба администрация Павло-Посадского г.о.

Указом президента России житель Павлово-Посадского городского округа награждён медалью «За храбрость» второй степени.
В понедельник в администрации Павлово-Посадского городского округа глава муниципалитета Денис Семёнов вручил Герою заслуженную награду.

«Благодарю бойца за службу, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Поздравляю с получением государственной награды», — сказал Семёнов.

Он рассказал, что Геннадию Викторовичу 56 лет. Военнослужащий прошел Афганскую войну, добровольно ушел служить в зону специальной военной операции. За время спецоперации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Сейчас он находится на реабилитации и в ближайшее время собирается обратно на линию боевого соприкосновения.

«Вот на каких людей нам нужно равняться. Участники СВО – герои нашего времени, которые с честью и доблестью защищают свое Отечество», — заключил глава.

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#спецоперация
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«Иви.ру» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*
27 мая 2024, 21:22

Фото: istock / Zolnierek

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 1,2 миллиона рублей на стриминговый сервис «Иви» за распространение аудиовизуальных материалов, демонстрирующих ЛГБТ*-содержимое среди несовершеннолетних.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Таганский районный суд Москвы признал ООО "Иви.ру" виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Сервис был оштрафован на 1,2 миллиона рублей», — сообщил представитель суда.
Ранее «Иви» уже трижды привлекали к ответственности по той же статье 6.21.2 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на два миллиона рублей, а также дважды наложили штрафы по одному миллиону рублей за показ без маркировки «18 » фильмов «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие» и «Идеальные незнакомцы». По данным Роскомнадзора, эти фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ-контента.

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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
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Озвучены признаки энергетического вампира
Психолог Полина назвала один из признаков желание навязать своё мнение
27 мая 2024, 20:14

Фото: iStock/SeventyFour

Доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что определить энергетического вампира можно по его желанию навязать своё мнение, а также раскритиковать и обвинить собеседника.
Кроме того, после общения с такими людьми может появиться излишняя усталость.

«Это не обязательно люди, провоцирующие негатив, это могут быть на первый взгляд очень приятные, уступчивые люди, которые осыпают вас комплиментами, но, открываясь им, вы становитесь энергетическим донором», — добавила в беседе с NEWS.ru Полина.

Поэтому, считает эксперт, общение с такими людьми надо ограничить.

Ранее психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявляла, что замена бумажных книг электронными для детей не закончится ничем хорошим.

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#люди
#общество
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Главу городского округа Истра впечатлило благоустройство центра Дедовска
27 мая 2024, 20:02

Фото: Telegram-канал главы городского округа Истра Татьяны Витушевой

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева и министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетили центр Дедовска, где проводится работа по благоустройству.
«Данный проект благоустройства стал призёром VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели городской округ Истра в прошлом году получил федеральный грант», — напомнила Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.
Она отметила, что масштаб проекта ее впечатлил: в центральной части города планируется обустройство пешеходных дорожек, тихих зон для отдыха, озеленение. По словам главы городского округа Истра, проект рассчитан исходя из запросов всех категорий дедовчан: освещение, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Особое внимание уделено водоёму в Георгиевском сквере у церкви: пруд будет очищен, по берегам и на территории парковой зоны произведена опиловка.

Татьяна Витушева добавила, что на сегодняшний день подрядчиком уже завершается работа по обустройству первого в городе Дедовске скейтпарка. Объект, площадью 600 м2, расположен в парке Гучково, а планируется его открыть уже в июне.

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