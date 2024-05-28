Названы способы сделать секс в миссионерской позе разнообразнее

Фото: istock / Denisfilm
Чтобы секс приносил удовольствие, необязательно осваивать позы, похожие на акробатические номера или асаны из йоги. Такое мнение выразила секс-колумнист Алмара Абгарян, раскрыв способы сделать классическую миссионерскую позицию увлекательной.
Как утверждает Абгарян, с одним из ее партнеров 80% интима происходило в позиции, когда мужчина сверху. Но секс все равно был отличным из-за похожих темпераментов и внимания мужчины к половому акту: он подбрасывал ноги партнерши, немного поворачивал ее на бок, ласкал ее грудь и половые органы.
Абгарян пояснила, что многие мужчины утверждают, что им нравится в этой позиции наблюдать за удовольствием на лице партнерши.
Она отметила, что важен не выбор позы, а действия для получения удовольствия.
Читайте также:
«Стоя по-собачьи»: перечислены лучшие секс-позы для пожилых людей
Гипнотизер Копперфильд угодил в секс-скандал из-за обвинений в насилии
Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе
«Подруга недавно сказала мне, что у нее был удивительный секс в миссионерской позиции, потому что партнер шептал ей неприличные вещи. Еще один мой бывший в этой позе подкладывал мне подушку под бедра, чтобы стимулировать точку G, и разводил мои ноги в стороны в виде буквы V», — поделилась эксперт.
Абгарян пояснила, что многие мужчины утверждают, что им нравится в этой позиции наблюдать за удовольствием на лице партнерши.
Она отметила, что важен не выбор позы, а действия для получения удовольствия.
«Это ода миссионерской позе, но если вы предпочитаете догги-стайл, позу наездницы или что-то посложнее — вам карты в руки», — подытожила она.Ранее психотерапевт объяснила, как дикие фантазии помогут достичь оргазма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Стоя по-собачьи»: перечислены лучшие секс-позы для пожилых людей
Гипнотизер Копперфильд угодил в секс-скандал из-за обвинений в насилии
Мужчинам с большим животом назвали лучшие позы в сексе
Алина Юрчак