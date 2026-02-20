Делом Лазаревой* занялись повторно

20 февраля 2026, 15:03

Мировой суд Москвы начал повторное рассмотрение дела телеведущей Лазаревой*

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мировой суд в Москве начал повторное рассмотрение дела телеведущей Татьяны Лазаревой*, объявленной в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.