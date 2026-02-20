Делом Лазаревой* занялись повторно
Мировой суд в Москве начал повторное рассмотрение дела телеведущей Татьяны Лазаревой*, объявленной в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.
Он отметил, что сторона защиты придерживается позиции непризнания вины. По его словам, следующее заседание состоится 5 марта. Лазарева* обвиняется по второй части статьи 330.1 УК: «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».
Напомним, 4 февраля Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда, который назначил Лазаревой* семь лет лишения свободы по совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма.
Вышестоящая инстанция согласилась с представлением прокуратуры о том, что районные суды не могут рассматривать дела по этой статье, и направила материалы на новое рассмотрение.
