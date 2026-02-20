РКН: Telegram использует сервисы для «интернет-пробива»

20 февраля 2026, 14:18

Фото: iStock/Penderev

В Роскомнадзоре заявили, что одной из причин замедления Telegram в России стало использование мессенджера для работы сервисов так называемого «интернет-пробива». Через него незаконно распространяются персональные данные граждан.