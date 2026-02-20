РКН: Telegram использует сервисы для «интернет-пробива»
В Роскомнадзоре заявили, что одной из причин замедления Telegram в России стало использование мессенджера для работы сервисов так называемого «интернет-пробива». Через него незаконно распространяются персональные данные граждан.
Как сообщает RT, с 2022 года в Telegram удалили 8 358 таких сервисов. Только в 2026 году еженедельно блокируется до 100 ботов, предоставляющих доступ к личной информации.
При этом в РКН отметили, что принимаемые меры пока не оказывают существенного влияния на ситуацию: на месте закрытых ресурсов быстро появляются новые сервисы для поиска персональных данных. В ведомстве подчеркнули, что продолжают мониторинг платформы и работу по выявлению каналов незаконного оборота информации.
