Лукашенко помиловал осужденного за организацию беспорядков в Белоруссии оппозиционера
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства удовлетворил просьбы родственников оппозиционера Николая Статкевича — после перенесённого заболевания и оказанной медицинской помощи его отпустили домой.
Эйсмонт напомнила, что решение о помиловании Статкевича приняли ранее, однако тогда он отказался уезжать в ЕС и вернулся в колонию. Позднее у осуждённого возникли серьёзные проблемы со здоровьем — в частности, произошёл «инфаркт головного мозга». По словам пресс-секретаря, президенту об этом доложили, после чего решили срочно перевести Статкевича в больницу, где ему своевременно оказали необходимую помощь.
Затем, отметила Эйсмонт, в адрес лидера страны поступили многочисленные обращения от супруги и других родственников с просьбой отпустить Статкевича домой для ухода и восстановления. Лукашенко согласился, и сейчас, как утверждается, Статкевич находится дома и проходит реабилитацию.
11 сентября белорусский политик по просьбе президента США Дональда Трампа в качестве «жеста доброй воли» и исходя из гуманитарных соображений помиловал ряд заключённых, включая 14 иностранцев, осуждённых по статьям о шпионаже, экстремизме и терроризме.
