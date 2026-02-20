Лукашенко помиловал осужденного за организацию беспорядков в Белоруссии оппозиционера

20 февраля 2026, 14:18

Лукашенко помиловал оппозиционера Статкевича и отпустил его к семье

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства удовлетворил просьбы родственников оппозиционера Николая Статкевича — после перенесённого заболевания и оказанной медицинской помощи его отпустили домой.