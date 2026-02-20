«Ни пуха ни пера»: Стас Садальский нашел виновного в падении фигуристки Петросян

20 февраля 2026, 14:34

Стас Садальский обвинил Татьяну Тарасову в падении фигуристки Аделии Петросян

Станислав Садальский (Фото: Instagram* @stas.sadalskiy)

Актёр Стас Садальский в личном блоге обвинил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в падении фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде‑2026.





Аделия вошла в число участниц Олимпиады, которые решились исполнить элемент ультра-си. В начале своего выступления 18-летняя спортсменка попыталась сделать четверной тулуп, но не смогла справиться с этим сложным элементом и упала.



Садальский считает, что именно комментарии Тарасовой на Okko стали причиной падения Петросян. Он отметил, что перед выступлениями в театре всегда желают удачи фразой «С Богом!». По словам актёра это традиция.

«А несведущие говорят: «Ни пуха, ни пера!». Это ужасно! Знаменитый тренер Татьяна Тарасова пожелала Аделии «Ни пуха» и помянула чёрта — и как результат — фигуристка упала», — сделал вывод Станислав.