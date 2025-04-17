Демограф назвал половые контакты до свадьбы причиной разводов и нежелания вступать в брак

Фото: istockphoto/Rawf8
Семейные узы в России оставляют желать лучшего: на 1000 браков приходится более 700 разводов. Среди основных причин расторжения брака, по данным опроса ВЦИОМа от октября 2024 года, финансовые трудности (46%), деструктивное поведение партнёра (31%), нарушение коммуникации в семье (23%), утрата семейных ценностей (21%).
Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что 90% взаимоотношений после аборта разрывается в первый год.
По словам демографа, если женщина развелась первый раз, второй раз она на 50% может быть согласна, но на третий брак вряд ли решится.
Читайте также:
Демографа возмутил резонанс в обществе из-за его призыва «не раздвигать ноги до свадьбы»
Россиянок призвали подумать о деторождаемости
Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин
«То есть однозначно показано, что если вы сделали аборт, то будет развод или еще что-нибудь такое в будущем. Также известно, что если у женщины до брака не было партнера или был один, то браки будут крепкими и долгими. Если было два — три половых партнера, то меньше 50%, что брак сохранится. А если три — четыре и больше половых партнеров, то в 90% прогнозирован развод», — сказал эксперт.
По словам демографа, если женщина развелась первый раз, второй раз она на 50% может быть согласна, но на третий брак вряд ли решится.
«А четвертый брак — единицы. То есть топорная статистика, против которой не попрешь. Она идёт годами», — добавил Ткаченко.
Читайте также:
Демографа возмутил резонанс в обществе из-за его призыва «не раздвигать ноги до свадьбы»
Россиянок призвали подумать о деторождаемости
Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин
Анастасия Панченко