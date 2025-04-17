Демографа возмутил резонанс в обществе из-за его призыва «не раздвигать ноги до свадьбы»

17 апреля Агафье Лыковой исполняется 81 год. Всю свою жизнь она проводит в сибирской тайге. К ней доставляют провизию вертолетами, а также приезжают ученые, представители власти, врачи, туристы и паломники. «Радио 1» расскажет, что известно о её судьбе.