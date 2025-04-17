Демографа возмутил резонанс в обществе из-за его призыва «не раздвигать ноги до свадьбы»

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Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко в беседе с «Радио 1» заявил, что сохранять целомудрие до свадьбы — это основа всех известных культур, и подобное мнение не должно удивлять и шокировать публику.
«Меня удивляет реакция людей на такое заявление — это показывает диагноз самого медийного пространства. Это суждение элементарно, банально, то, что передавалось из поколения в поколение», — прокомментировал эксперт.
По его словам, в среднем сексуальная жизнь россиянок начинается в 16 лет, а время рождения первого ребёнка в среднем происходит в 26 лет.
«Это значит, что 10 лет репродуктивная система половая используется, но не реализуется. А это возможно только в случае её угнетения. Угнетение — это презервативы, аборты и так далее. И когда женщина 10 лет подавляет и убивает систему, а потом вдруг хочет родить ребёнка, понятно, что у неё или бесплодие, или болезни, или трудные роды», — объяснил демограф.
Он добавил, что здоровое потомство зависит от начала половой жизни с деторождением — это время нужно максимально сблизить, заключил Ткаченко.
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Анастасия Панченко