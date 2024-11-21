Позднякова: Инициативу по стимулированию рождаемости нужно направлять на мужчин

Фото: istockphoto/SewcreamStudio
Депутатам Государственной думы следует направлять свои инициативы по стимулированию рождаемости в стране в адрес мужчин, а не женщин. Об этом заявила руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Общероссийского народного фронта Ольга Позднякова.
Своё мнение она высказала в ходе проведения круглого стола Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России».
По её словам, в России не хватает критики мужского семейного поведения. Артисты, спортсмены и другие медийные персоны открыто транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово. По её словам, в стране насчитывается 1,5 миллиона мужчин, имеющих долги по алиментам.
Читайте также:
На форуме в Москве обсудят совершенствование демографической политики
Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей
В Госдуме предложили поправки к закону о запрете пропаганды чайлдфри
«Женщины итак готовы рожать. Что касается мужчин, в медийном обществе стали социально приемлемыми частые разводы и открытые об этом заявления», — объяснила свою позицию Позднякова.
По её словам, в России не хватает критики мужского семейного поведения. Артисты, спортсмены и другие медийные персоны открыто транслируют свою антисемейную позицию, бросают детей и не помогают финансово. По её словам, в стране насчитывается 1,5 миллиона мужчин, имеющих долги по алиментам.
Читайте также:
На форуме в Москве обсудят совершенствование демографической политики
Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей
В Госдуме предложили поправки к закону о запрете пропаганды чайлдфри
Александр Бойцов