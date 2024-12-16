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Россиянок призвали подумать о деторождаемости

Заммэра Москвы Ракова призвала женщин оценить свой репродуктивный потенциал
Фото: iStock/Natalia Kuzina

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметим, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».
«Но сейчас мы прекрасно понимаем, что это, конечно же, не так. Организм каждой женщины уникальный, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что у тебя будет точно так же», — подчеркнула Ракова в интервью «Москве 24».
В то же время действительно невозможно не замечать уровень современной медицины и профессионализм врачей. К примеру, специалисты Морозовской детской городской клинической больницы спасли младенца с врожденной патологией легкого. Как сообщает АГН «Москва», ребенок не мог самостоятельно дышать из-за сжатого органа, потому торакальные хирурги экстренно прооперировали мальчика и спасли ему жизнь.


«Велеслав успешно завершил лечение в стационаре и сейчас находится под амбулаторным наблюдением врачей», — приводит издание заявление столичного департамента здравоохранения.
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Диетолог Пичугина рассказала, как сохранить здоровье за новогодним столом
16 декабря 2024, 11:51

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Обильное застолье в России является важнейшей частью встречи Нового года, при этом из-за большой нагрузки на организм первые новогодние дни могут быть испорчены. О том, как отпраздновать Новый год и при этом сохранить хорошее самочувствие, рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Если вы сами готовите новогодний стол, не делайте салаты в промышленных масштабах. И предпочтение следует отдать лёгким салатам из свежих овощей и зелени с заправкой из натурального йогурта, сметаны или растительного масла и смеси пряных трав. Птицу, мясо и рыбу лучше всего запекать и подавать с домашними соусами. А вместо покупных пирожных и тортов стоит подать фрукты или низкокалорийные десерты, например, ягодный сорбет», — сказала диетолог.
Она также посоветовала отказаться от газировки в пользу домашнего морса или простой воды.

«Несладкие напитки без газа замедляют поступление алкоголя в кровь, а газированные — ускоряют», — отметила Инна Пичугина.
Эксперт добавила, что если нет ограничений по здоровью, есть можно всё, главное — не переедать.

«Стол сервируйте небольшими тарелками: чем меньше тарелка, тем меньше вы съедите. А если собираетесь в ресторан или в гости, стоит слега перекусить перед выходом. Желательно также ограничить потребление копчёностей, колбасных изделий, маринованных и солёных овощей: в них много соли, что в сочетании с алкоголем может вызвать гипертонический криз», — пояснила диетолог.
Кроме того, она порекомендовала максимально сократить употребление жирных блюд или вовсе отказаться от них, так как вместе со спиртными напитками они могут спровоцировать приступ панкреатита.

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#минздрав мо
#новый год
#диетолог
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Более половины сделанных в Московской области операций – малоинвазивные
16 декабря 2024, 10:45

Доля малоинвазивных хирургических вмешательств в структуре операций в Московской области составляет около 54% Это на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Доля малоинвазивных хирургических вмешательств в структуре операций в Московской области составляет около 54% Это на 4,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Малоинвазивные вмешательства выполняются через небольшие проколы и обладают многими преимуществами по сравнению с полостными. После малоинвазивной операции пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни. Сокращается время его пребывания в стационаре. Достичь роста количества таких операций нам удалось благодаря оснащению больниц современным медицинским оборудованием, а также повышению квалификации медработников», – уточнил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, всего с начала года в регионе провели более 125 тыс. малоинвазивных операций.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#операция
#хирург
#врачи
#подмосковье
#московская область
#максим забелин
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Врач Алимова: приучить детей к здоровому образу жизни можно лишь личным примером
14 декабря 2024, 11:31

Фото: iStock/Halfpoint

Приучить детей вести здоровый образ жизнь можно только на личном примере. Об этом заявила врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Роза Алимова. По ее словам, также важен благоприятный моральный климат в семье и дружба между родителями и детьми.
«Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически», — подчеркнула Алимова в разговоре с «Татар-информ».
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, что электронные гаджеты и устройства для курения не менее вредны, чем обычные сигареты, и при отказе от них организму потребуется такое время для восстановления.

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#сигареты
#здоровье
#нарколог
#гаджеты
#психиатр
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В подмосковных больницах запустили ещё две единицы новой тяжёлой медтехники
13 декабря 2024, 22:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В поликлинике Наро-Фоминской больницы в посёлке Селятино заработал новый флюорограф, а в поликлинике Щёлковской больницы в Лосино-Петровском – маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона.
«Жители Селятина просили установить в поликлинике новый флюорограф вместо устаревшей медтехники. Для этого мы выделили более 15 млн рублей. На них отремонтировали кабинет и установили новый цифровой флюорограф. Помимо этого, заменили устаревший маммограф на цифровой в поликлинике Лосино-Петровского. На его закупку ушло свыше 21 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
На новом флюорографе планируют проводить около 50 исследований в день, а на маммографе – до 20.

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#здоровье
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#наро-фоминск
#максим забелин
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В Детской больнице МОЦОМДа 1986 года постройки начался масштабный капремонт
13 декабря 2024, 21:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства стартовал капремонт. Масштабное обновление направлено на модернизацию инфраструктуры и оснащения учреждения с учётом современных стандартов санитарии и комфорта, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Ремонт включает полную замену всех инженерных систем и коммуникаций, монтаж кондиционирования, приведение помещений в соответствие с новыми требованиями СанПиНа. В больнице обновят фасад и входную группу, переоборудуют шестиместные палаты на более комфортное двухместное размещение с индивидуальным санузлом.

Кроме того, в здании стационара 1986 года постройки расширят отделение реанимации, а количество операционных увеличат с трёх до шести.
«Несмотря на временные трудности, мы продолжаем оказывать помощь юным пациентам в таких областях, как детская хирургия, хирургия новорождённых, детская гинекология, урология, травматология и ортопедия, комбустиология, педиатрия, нефрология, неврология, анестезиология и реанимация, а также неонатология», – сказала главврач МОЦОМДа Татьяна Мельник.
Работы будут проводить в два этапа. На первом выполнят ремонт правой половины здания, на втором – левой. На это время коечный фонд продолжит функционировать, но в сокращённом виде.

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#минздрав мо
#здоровье
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#больница
#дети
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Гериатр рассказал, у каких людей выше риск развития деменции
Гериатр Новоселов: у тех, кто выглядит старше своих лет, выше риск деменции
13 декабря 2024, 20:33

Фото: iStock/shurkin_son

У тех, кто выглядит старше своих лет, выше риск развития деменции и других когнитивных нарушений. Об этом заявил врач-невролог, гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов. По его словам, это связано с тем, что у таких людей вместе с внешностью быстрее стареет и сам организм.
«Потому что мы все стареем с разной скоростью. И если у вас в окружении есть знакомый, который в 50 выглядит на 80, то вы понимаете, что у него процесс старения, то есть инволюция, идет быстрее. Это связано не только с внешним видом. Значит, у него быстрее с большей вероятностью стареют скелетная мускулатура, мозг и так далее», — поделился гериатр в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время другой эксперт раскрыл, как активизировать работу мозга, повысить внимание и память. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в комментарии для RT, для этого достаточно регулярно завтракать по утрам.
«Белки (яйца, творог, курица, тофу, сыр) обеспечат организм аминокислотами, помогут восстановить клетки и обеспечат длительное насыщение. Сложные углеводы (крупы, бобовые, макароны) надолго зарядят энергией, а также обеспечат витаминами и минералами», — пояснила специалист.
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#память
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В селе Коробчеево заработал обновлённый фельдшерско-акушерский пункт
13 декабря 2024, 19:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В селе Коробчеево городского округа Коломна после ремонта открыли фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациенты могут пройти в обновлённом ФАПе первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить телемедицинскую консультацию. Фельдшер ведёт там диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.
«Развитие первичного звена и сельской медицины повышает качество и доступность получения медицинской помощи для жителей отдалённых территорий. Это уже третий ФАП, открывшийся после ремонта в Коломне. В сентябре после ремонта начали принимать пациентов фельдшерско-акушерские пункты в деревне Зарудня и в поселке Индустрия», – рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Медицинскую помощь в фельдшерско-акушерском пункте в селе Коробчеево получают около 950 человек, в том числе 170 детей.

Записаться на приём в ФАП можно по телефону 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#фап
#коломна
#минздрав мо
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Врачи Долгопрудного спасли 95-летнюю женщину с разрывом селезёнки
13 декабря 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 95-летнюю пациентку, получившую разрыв селезёнки при ударе о стену. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Женщина экстренно поступила в приёмный покой с жалобами на боль с левой стороны живота, одышку, тошноту и шум в ушах. Проведённая диагностика выявила внутрибрюшное кровотечение и шок от потери крови. За несколько часов до этого пациентка дома оступилась и упала животом на острый угол выступа стены. Её состояние требовало немедленно провести операцию.
«Мы выявили источник кровотечения – травматический разрыв селезёнки. Ушили ткани, кровотечение остановили. Кровопотеря составляла не менее литра. Специальным аппаратом очистили и вернули в кровеносное русло пациентки часть собственной крови. Дополнили её компонентами донорской, инфузионными растворами и лекарствами для поддержания давления», – рассказал заведующий отделением анестезиологии Сергей Гужев.
По его словам, всё это не дало развиться шоку и стабилизировало состояние женщины. Операция прошла успешно. После этого пациентка продолжила лечение в стационаре под наблюдением специалистов. Сейчас она выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.

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#здоровье
#минздрав мо
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В Каширской больнице запустили умные аппараты для наркоза
13 декабря 2024, 14:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В хирургический корпус Каширской больницы поступили умные наркозно-дыхательные аппараты. Устройства самостоятельно определяют концентрацию анестетика на выдохе пациента, а в случае необходимости увеличивают или уменьшают её, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Кроме того, аппараты непрерывно контролируют состояние пациента.
«Аппараты экспертного класса автоматически контролируют содержание кислорода в дыхательной смеси и поддерживают его на определённом уровне. Они также подают необходимую, заданную анестезиологом дозу ингаляционного анестетика, который поддерживает наркоз», — рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением больницы Александр Кошкин.
Как отметили в пресс-службе, новое оборудование установили в операционном блоке. Для управления им анестезиологу достаточно задать нужные команды. Аппараты уже активно применяют в работе хирургического отделения. Такое оснащение позволяет проводить одновременно четыре операции.

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