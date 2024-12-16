Россиянок призвали подумать о деторождаемости

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала женщин грамотно оценить свой репродуктивный потенциал, также отметим, что в 2024 году около 1,5 тысяч москвичек родили первого ребенка после 40 лет. По ее словам, развитие современной медицины создало иллюзию, что можно «немного подождать с материнством».
«Но сейчас мы прекрасно понимаем, что это, конечно же, не так. Организм каждой женщины уникальный, и то, что в одном возрасте могут одни, далеко не значит, что у тебя будет точно так же», — подчеркнула Ракова в интервью «Москве 24».В то же время действительно невозможно не замечать уровень современной медицины и профессионализм врачей. К примеру, специалисты Морозовской детской городской клинической больницы спасли младенца с врожденной патологией легкого. Как сообщает АГН «Москва», ребенок не мог самостоятельно дышать из-за сжатого органа, потому торакальные хирурги экстренно прооперировали мальчика и спасли ему жизнь.
«Велеслав успешно завершил лечение в стационаре и сейчас находится под амбулаторным наблюдением врачей», — приводит издание заявление столичного департамента здравоохранения.Читайте также:
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