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Демограф назвал причины высокой мужской смертности в России

Демограф Крупнов: мужская смертность до 45 лет в РФ больше европейской в 6 раз
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Высокая мужская смертность в России вызвана низкой рождаемостью мальчиков и большим количеством смертей среди мужчин до 45 лет, которая в шесть раз превышает тот же показатель в Европе. Об этом заявил демограф Юрий Крупнов. По его словам, это национальная особенность — безрассудное поведение, замкнутость, злоупотребление алкоголем и пренебрежение медпомощью.
«Что делать? Это должно стать ключевой задачей на ближайшие 20–30 лет. Нам нужен национальный проект, направленный на спасение мужчин. <…> Без структурных изменений в обществе, пересмотра ценностей и государственной поддержки эту проблему не решить», — пояснил демограф в беседе с Общественной Службой Новостей.
Помимо этого мужчины чувствуют себя одинокими чаще, чем женщины. Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Mamba, самая распространенная причина — низкая самооценка или завышенные требования к партнеру.


«В то же время большинство представителей сильного пола (43%) заглушает чувство одиночества работой. Общение с друзьями помогает 37% респондентов», — пишет издание.
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Эксперт рассказала, как сэкономить деньги при покупке подарков к Новому году
Эксперт Балахтина: реферальные системы и кешбэк сэкономят на новогодних подарках
06 декабря 2024, 18:48

Фото: iStock/Julia Klueva

Реферальные системы, программы лояльности и кешбэк помогут сэкономить на подарках к Новому году. Об этом заявила начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина. По ее словам, также можно покупать красивые подержанные вещи в винтажных магазинах или покупать одежду не на сайте бренда, а в его профиле на маркетплейсе.
«Лучше выбирать программы или сервисы, которые работают с несколькими партнерами, чтобы вы могли использовать свои баллы или получать кешбэк в разных магазинах. Так новогодний шопинг станет еще более приятным и выгодным», — уточнила Балахтина в беседе с «Известиями».
Тем временем стало известно, что на новогодние каникулы заграничный отдых выберут около половины российских путешественников старше 50 лет, что на 47% больше чем, было год назад. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Самыми популярными заграничными городами для туристов старше 50 стали Баку, Ханой и Стамбул. Столь у популярные у молодежи Пхукет и Бангкок у путешественников постарше попали лишь на четвертое и пятое место. Верхние строчки рейтинга также заняли Дубай, Тбилиси, Минск и Хошимин.

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#исследование
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#новогодние каникулы
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Каждый третий учитель русского языка в России использует нейросети для работы
06 декабря 2024, 18:29

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Каждый третий учитель русского языка в России использует нейросети для работы — при подготовке к уроку или для проверки выполненных заданий. К соответствующим выводам пришло исследование Фонда «Эмпатия». Тем не менее, как отмечается, большинство преподавателей относятся к ИИ с недоверием.
Участники опроса рассказали, что чаще всего пользуются нейросетями как поисковиком, генератором творческих заданий или в роли помощника при работе с текстами.
«Использование учителями современных технологий естественно. С одной стороны, им нужно успевать за детьми, которые легко осваивают все, что предлагает интернет, а с другой — сама сфера образования сегодня требует ускорения: появляются новые профессии, компетенции, знания», — пояснил основатель фонда Михаил Шелков в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем председатель Комиссии по образованию Научного совета при Президиуме РАН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что технологии ИИ в сфере образования могут шагнуть еще дальше. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт предположил, что в России вместо ЕГЭ может появиться цифровое портфолио, связанное с искусственным интеллектом, которое будет отправляться так же, как и результаты экзамена, в пять вузов.
«Условно говоря, в школе вы прошли какой-то модуль, который состоит из 10 тем, и в конце у вас контрольная работа. Информация по этой контрольной работе поступает напрямую в электронное портфолио, и дальше искусственный интеллект вас оценивает. <…> ИИ не подлавливает на незнании, а, наоборот, выявляет знания, которые необходимы для поступления в вузы», — отметил омбудсмен.
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#google
#омбудсмен
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Косметолог предупредила россиян об опасности блеска для губ
Дерматовенеролог Рябова предупредила, что зимой лучше отказаться от стойких помад
06 декабря 2024, 18:11

Фото: iStock/stevanovicigor

Зимой у россиян возникает проблема с губами — на них появляются трещины и чувствуется зуд. Чтобы избежать этого, многие пользуются специальными блесками для увлажнения.
Однако врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова в беседе с «Радио 1» заявила, что блески для губ в зимнее время особенно опасны, потому что они обезвоживают ткани.

«Блески могут обезболивать, особенно те, которые с плампером, которые способствуют объему губ, но обезвоживают ткани. Вместо блеска лучше использовать более плотные и жирные бальзамы из аптечных сетей», — сказала она.

По ее мнению, в зимнее время стоит отказаться от матовых и стойких помад, а пользоваться более жирными текстурами.

«Либо наносить помаду на какой-то бальзам, чтобы у вас была подложка с смягчающего средства», — посоветовала эксперт.

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#кожа
#здоровье
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Школьница из Каширы поделилась впечатлениями от участия в форуме #МЫВМЕСТЕ
06 декабря 2024, 18:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Анна Арефьева из школы-интерната Каширы участвует в финальном мероприятии победителей Всероссийского конкурса «Экопоколение», который проходит в рамках форума #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы с юннатами побывали на обзорной экскурсии по Москве. Посетили Кремль и Ботанический сад, национальный центр Россия. Там слушали интересные лекции экспертов из общества «Знание» и руководителей эко-волонтёрских проектов. Увидели выставку китайских художников про Россию», – поделилась Анна.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в этом году проходит с 4 по 8 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Он объединил более 20 тыс. представителей социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтёрских движений, органов государственной власти, медиа и компаний, в том числе представителей международного социального сектора из более чем 40 стран.

#МЫВМЕСТЕ – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи.

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#школьники
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Депутаты поздравили с праздником юных каширских волонтёров
06 декабря 2024, 17:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Юных волонтёров Каширы поздравили с Международным днём добровольцев. Церемония прошла в Каширском молодёжном центре, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Перед ребятами выступили депутат Мособлдумы Андрей Голубев и депутат окружного Совета депутатов Дмитрий Котусов. Обращаясь к молодёжи, они подчеркнули важность волонтёрской деятельности, поблагодарили за сбор гуманитарной помощи для военных, участие в акциях и в организации окружных мероприятий», – говорится в сообщении
Волонтёры организовали концерт. Добровольческие отряды, их руководителей и самых ярких представителей движения наградили грамотами.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

День волонтёра в России, а также Международный день добровольцев отмечается 5 декабря. Праздник призван привлечь внимание общественности к такому важному делу, как безвозмездная деятельность на благо общества.

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#московская область
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В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя» памяти лётчика-испытателя Коровушкина
06 декабря 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах в рамках образовательного проекта «Новая школа» открыли «Парту Героя» в честь земляка – Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Николая Коровушкина. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
Серебряно-Прудская начальная школа стала пятой в муниципалитете, где была установлена такая парта. Это инициатива местного отделения партии единороссов, педагогов, родителей и учеников. Торжественное открытие состоялось в преддверии Дня героев Отечества.
«В стенах школы появится ещё один островок памяти героического прошлого и настоящего нашей Родины, островок памяти конкретного человека. «Парта героя» будет хорошим стимулом для учёбы ребят. Она ещё раз напомнит о простых людях, которые своим подвигом сделали нашу страну непобедимой, – отметил, выступая на церемонии, Павлихин.
Николай Иванович Коровушкин родился 19 марта 1021 года в семье врача. Окончил Серебряно-Прудскую среднюю школу, затем Московское Краснознамённое военно-техническое училище ВВС. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1941 году в составе 149-й отдельной разведывательной эскадрильи служил в Иране, затем на Закавказском фронте.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Коровушкин летал на 96 типах самолётов всех классов. Установил мировые рекорды по выходу на скорость 2 тыс. км/час и высоту 20 тыс. метров. Переучил десятки лётчиков-испытателей, произвёл сотни полётов на проверку техники пилотирования лётного состава, в том числе космонавтов.

В 1957 году Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1961 – Заслуженного лётчика-испытателя СССР.

Образовательный проект «Парта героя» призван напомнить сегодняшним школьникам о том, что в жизни всегда есть место подвигу, показать им положительные примеры, на которые можно и нужно равняться, научить уважать историю своей страны и своей малой родины. Такие парты могут появиться во всех школах России, где есть свои герои.

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#московская область
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Мать 14-летнего подростка из Чечни обратилась к Кадырову
Мать задержанного за драку Мурдиева поблагодарила Кадырова за поддержку
06 декабря 2024, 16:59

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Мама чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого арестовали по делу о драке в московском ТЦ, поблагодарила главу республики Рамзана Кадырова за слова поддержки в адрес ее сына. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как отметила собеседница издания, семья мальчика добивается справедливости и правды уже почти год. Генпрокуратура, МВД и Следком, а также Госдума и прочие инстанции получили уже свыше 700 обращений.

Женщина добавила, что следователи должны быть объективными и справедливыми, а в настоящий момент, считает она, происходит беззаконие в отношении ребенка-отличника и старосты класса. Мать учащегося резюмировала, что ему никто и никогда не делал замечаний.

Перед этим Следком опубликовал видеозапись драк Мурдиева.

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В Домодедове ищут подрядчика для ремонта плотины на реке Сушка
06 декабря 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Плотину на реке Сушка в деревне Красное городского округа Домодедово планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать плотину пруда №2 на ручье без названия — притоке реки Сушки в домодедовской деревне Красное. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 145 миллионов 505 тысяч рублей. Заявки принимаются до 16 декабря. Работы будут финансироваться из областного и окружного бюджетов.

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#капремонт
#домодедово
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В Чехове состоится детский чемпионат по футболу
06 декабря 2024, 16:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Чемпионат округа Чехов по футболу среди детей проведут в воскресенье, 8 декабря, на большой спортивной арене дворца спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова, стать зрителями матча смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Матчи начнётся в 16:45 встречей команд «Юниор» и «Звезда» футболистов 2017-2018 годов рождения. В 17:30 стоится игра команды «Звезда» со «Спартаком» (игроки 2015-2016 гг. рождения). В 18:15 начнётся игра «Спартака» со «Звездой» (футболисты 2011-2012 гг. рождения. В 19:00 встретятся футболисты 2013-2014 гг. рождения из команд «ФШР» и «Легион», а в 19:45 — их ровесники из команд «Мангуст» и ВДП», — говорится в сообщении.
Самые взрослые футболисты — 2011-2012 гг. рождения — сыграют в матче «Мангуст» против «ФШР» в 20:30 и «ВДП» против «Кристалла» в 21:15.

Вход на чемпионат свободный, возрастных ограничений нет. Адрес: город Чехов, улица Полиграфистов, дом №30.

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#спорт
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