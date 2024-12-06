Демограф назвал причины высокой мужской смертности в России

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Высокая мужская смертность в России вызвана низкой рождаемостью мальчиков и большим количеством смертей среди мужчин до 45 лет, которая в шесть раз превышает тот же показатель в Европе. Об этом заявил демограф Юрий Крупнов. По его словам, это национальная особенность — безрассудное поведение, замкнутость, злоупотребление алкоголем и пренебрежение медпомощью.
«Что делать? Это должно стать ключевой задачей на ближайшие 20–30 лет. Нам нужен национальный проект, направленный на спасение мужчин. <…> Без структурных изменений в обществе, пересмотра ценностей и государственной поддержки эту проблему не решить», — пояснил демограф в беседе с Общественной Службой Новостей.Помимо этого мужчины чувствуют себя одинокими чаще, чем женщины. Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса Mamba, самая распространенная причина — низкая самооценка или завышенные требования к партнеру.
«В то же время большинство представителей сильного пола (43%) заглушает чувство одиночества работой. Общение с друзьями помогает 37% респондентов», — пишет издание.Читайте также:
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