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Нарколог Холдин предупредил о риске отравления электронными сигаретами

Нарколог Холдин: Электронные сигареты могут вызвать тошноту, удушье и инсульт
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Любители электронных сигарет уверены, что их привычка безвредна, но на самом деле это совсем не так. Пристрастие к курительному гаджету может привести к сильному отравлению никотином. Об этой опасности рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.


«К сожалению, есть распространённый миф, что «парение» и системы с электронной доставкой никотина меньше вредят, чем обычное курение. Из-за человек дымит гораздо чаще и даже там, где не смог бы курить обычные сигареты. В результате может произойти отравление никотином. Его симптомами являются тошнота, головокружение, учащённое сердцебиение и даже потеря сознания», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что не исключены и более опасные последствия, например, спазм бронхов, который в свою очередь вызывает удушье и, как следствие, инсульт или инфаркт.

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В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа
06 декабря 2024, 15:41

Фото: пресс-службе Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске помогли шестимесячному мальчику с врождённой патологией черепа – скафоцефалией. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
«Это патология, при которой череп развивается неправильно, становится слишком длинным и узким. Если вовремя не сделать операцию, это приведёт к проблемам в развитии ребёнка, головным болям и снижению мозговой активности. Врачи ДКЦ выполнили пациенту краниопластику – операцию по расширению черепа. С помощью электроинструментов они уменьшили продольный и увеличили поперечный размеры черепа по методике насечек. Это помогло исправить деформацию головы», – сообщили в клинике.

Фото: телеграм-канал ДКЦ

По оценке медиков, операция прошла успешно. Теперь у ребёнка не будет никаких отклонений. Сейчас он восстанавливается и готовится к выписке.

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#московская область
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В подмосковном Детском центре вылечили юную гимнастку с травмой бедра
06 декабря 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске помогли юной гимнастке с серьёзной травмой. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
«В клинику поступила 10-летняя Саша. Девочка занимается художественной гимнастикой, и на фоне тренировок у неё возникли боли в бедре. Из-за специфики спорта она продолжала тренироваться, но вскоре боль стала невыносимой, Саша не могла наступить на ногу, и семья обратилась к врачу», – рассказали в центре.
Юной пациентке поставили диагноз «асептический некроз». Головка её бедренной кости оказалась разрушена.

Врачи КДЦ в ходе операции зафиксировали фрагменты кости и установили пластину, что позволило изменить анатомию тазобедренного сустава и восстановить амплитуду движений.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Через два месяца после операции девочке сделали рентгенодиагностику. Выяснилось, что хирургическое вмешательство дало прекрасный результат. Вскоре Саша перестанет пользоваться костылями и снова будет жить обычной жизнью.

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В Подмосковье выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии
06 декабря 2024, 13:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Доля выявления онкологических заболеваний на ранней стадии в Московской области в текущем году составила 63,5%, что на 2,5% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Таких результатов мы достигли благодаря комплексному подходу, включающему развитие первичного медицинского звена, проведению Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а также самозаписи на маммографию женщин старше 40 лет», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
Он добавил, что важную роль в ранней диагностике онкозаболеваний играет также информирование жителей о необходимости проходить диспансеризацию и оснащение медицинских учреждений современной техникой.

В министерстве напомнили, что информация о помощи подмосковным онкобольным размещена на портале onco.zdrav.mosreg.ru.

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#московская область
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В Подмосковье спасли пациентку с разрушенной гноем частью черепа
06 декабря 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

31-летнюю женщину, впавшую в кому из-за осложнения от отита, спасли врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Обследование показало, что у женщины гнойный отит, который привёл к абсцессу и разрушению кости черепа за правым ухом, а также к воспалению оболочки головного мозга — менингиту. Пациенте срочно провели операцию, в ходе которой было откачано 30 миллилитров гнойной жидкости. В результате хирургического вмешательства были устранены воспалительные очаги в области головного мозга и среднего уха», — рассказал нейрохирург областного сосудистого центра Сардорбек Сабиров.
После операции пациентка пришла в себя, у неё восстановилась речь, которая была замедленной накануне госпитализации. Женщина рассказала, что снижение слуха и гнойные выделения из уха у неё продолжались почти год, однако за медицинской помощью она не обращалась.

Сейчас пациентку выписали, она вернулась к обычной жизни.

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Гериатр раскрыла секрет долголетия
Врач Громова: долголетие заключается в рационе, снижении стресса и активности
06 декабря 2024, 12:59

Фото: iStock/PIKSEL

Секрет долголетия заключается в правильном, сбалансированном рационе, снижении стресса и физической активности. Об этом заявила врач-гериатр Альбина Громова. По ее словам, также важна умственная активность для профилактики деменции и отказ от вредных привычек.
«Сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами, безусловно, поможет предотвратить развитие хронических заболеваний и сохранить энергию. Конечно же, снижение уровня стресса с помощью медитации, йоги или других методов релаксации поможет улучшить общее состояние здоровья и продлить жизнь», — отметила она в беседе с RuNews24.ru.
Специалист добавила, что существенную роль в продлении жизни играет общение с друзьями и родственниками, богатая культурная жизнь и волонтерство, так как все это способствует укреплению психики через социализацию.

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Ученые доказали безопасность консервантов Е202, Е203 и Е201
06 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/AnnaStills

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению, а следовательно, безопасны для консервации. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Данные сорбаты, как отмечается, широко применяются в пищевой промышленности, однако их устойчивость к нагреванию была раньше изучена недостаточно.
«Известно, что консервант сорбат калия при небольшом нагревании (160°С) претерпевает некое превращение с поглощением тепла, однако подробности не изучались. Ввиду наличия в соединении реакционноспособных двойных связей есть риск, что процесс связан с химической реакцией, продукты которой могут иметь непредсказуемое влияние на здоровье человека», — поделилась одна из авторов статьи Паулина Калле в беседе с «Газетой.Ru».
Однако ученые выяснили, что превращение является лишь перестройкой структуры и безопасно при использовании сорбатов как консервантов.

Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, которые могут способствовать долголетию. В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что такими свойствами обладают орехи и семена, зелень, растительные масла холодного отжима, фрукты и овощи, а также морепродукты.
«Любые морские существа являются источником полиненасыщенных жирных кислот. Они снижают воспалительные процессы в организме и укрепляют иммунную систему», — отметила специалист.
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#ученые
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#отопительный сезон
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#овощи
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#диетолог
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#болезни
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Врач назвал самые частые болезни зимой
Врач Лаврищев: зимой учащаются ОРВИ, переломы и обострения хронических болезней
06 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Зимой учащаются случаи заболевания ОРВИ, обострения хронических болезней и возрастает риск ушибов и переломов. Об этом заявил врач-терапевт Александр Лаврищев. По его словам, в холодное время года также снижается выработка витамина D, снижается выработка нейромедиаторов активности и возрастают риски спазмов.
В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что из-за холодного воздуха обостряется бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца и заболевания суставов. Активнее распространяются ОРВИ, за которыми часто следует пневмония. Также недостаток солнечного света повышает риск одного из видов депрессии — сезонного аффективного расстройства

Вместе с тем стало известно, что в России за год выросла стоимость лабораторных анализов. Как сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в разговоре с АГН «Москва», цена на исследования выросла в среднем на 10%, а частота их проведения — на 19%.
«Средний чек на лабораторные анализы вырос на 10% — до 1,17 тысяч рублей, а их объем — на 19%. Одно из значимых изменений 2023–2024 года — рост спроса на комплексные чекапы, на генетические тесты и анализы пренатальной диагностики», — пояснила специалист.
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Жители Подмосковья могут принять участие в «Донорских субботах»
06 декабря 2024, 11:04

Фото: istockphoto / Sergey Pakulin

В декабре Московский областной центр крови проведёт акцию «Донорские субботы» в своих обособленных структурных подразделениях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мероприятия состоятся:

  • 7 и 28 декабря — в Щелково (ул. Новая Фабрика, 8);
  • 14 и 28 декабря — в Подольске (ул. Кирова, 9), Воскресенске (Больничный проезд, 5) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5).

В Орехово-Зуево 14 декабря доноры смогут сдать кровь только по предварительной записи (телефон: 8-496-425-77-90). 28 декабря запись не потребуется. Во всех подразделениях приём доноров будет проходить с 8:00 до 13:00.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Стать донором возможно, если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой оригинал паспорта и СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), а также правильно подготовиться к сдаче крови», — рассказал заведующий ОСП «Щелково» Олег Воск.

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#донор
#донорская кровь
#минздрав мо
#подмосковье
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Биолог Баранова сообщила о неизвестном вирусе, вызывающем кровоизлияния
Биолог Баранова: вирус в Конго вызывает головную боль и кровоизлияния в глаза
06 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Симптомами неизвестного вируса, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), являются головная боль, покраснение глаз и симптомы, похожие на грипп. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По ее словам, в настоящее время неизвестно, стал ли причиной вспышки старый вирус или же новая инфекция. Баранова подчеркнула, что число летальных исходов из-за данного заболевания очень велико.

Накануне Роспотребнадзор, комментируя информацию о неизвестном вирусе в Конго, также отметил схожесть его симптомов с гриппом. В ведомстве заявили, что держат на контроле ситуацию с вирусом.

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#вирус
#инфекция
#врач
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