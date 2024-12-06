Нарколог Холдин предупредил о риске отравления электронными сигаретами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Любители электронных сигарет уверены, что их привычка безвредна, но на самом деле это совсем не так. Пристрастие к курительному гаджету может привести к сильному отравлению никотином. Об этой опасности рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«К сожалению, есть распространённый миф, что «парение» и системы с электронной доставкой никотина меньше вредят, чем обычное курение. Из-за человек дымит гораздо чаще и даже там, где не смог бы курить обычные сигареты. В результате может произойти отравление никотином. Его симптомами являются тошнота, головокружение, учащённое сердцебиение и даже потеря сознания», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что не исключены и более опасные последствия, например, спазм бронхов, который в свою очередь вызывает удушье и, как следствие, инсульт или инфаркт.
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