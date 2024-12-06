Нейропсихолог назвала неожиданную причину ранней деменции

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В современном мире люди впитывают огромное количество информации из разных источников. Зачастую это бесполезный развлекательный контент, который помогает расслабиться или, наоборот, провоцирует стресс.
Клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко в беседе с «Радио 1» сообщила, что у большинства людей из-за большого количества потребляемого контента наблюдается ухудшение когнитивных способностей (интеллектуальности) и клиповое мышление, что приводит к «гниению» эмоций.
По ее словам, человеческому мозгу неважно, какую информацию получать, потому что он воспринимает только эмоциональные сигналы, которые провоцируют стресс.
Он добавила, что мозг является носителем определенного количества информации, и если вкладывать в него грязные и бесполезный контент, то пространства для полезного не останется.
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«Человек потребляет контент не мозгом, а глазами, то есть осознания и понимания того, что происходит, нет. Он получает огромное количество разной бесполезной информации, что приводит к этому «разложению мозга»», — объяснила эксперт.
По ее словам, человеческому мозгу неважно, какую информацию получать, потому что он воспринимает только эмоциональные сигналы, которые провоцируют стресс.
«На более яркую информацию мозг реагирует быстрее. Вредный контент способствует снижению когнитивных функций, у большинства взрослых наблюдается ранняя деменция. Детям становится тяжелее учиться и понимать темы», — сказала эксперт.
Он добавила, что мозг является носителем определенного количества информации, и если вкладывать в него грязные и бесполезный контент, то пространства для полезного не останется.
«Нам нужно применить полученную информацию, а если мы это не делаем, то она откладывается и образует информационный мусор. Из-за этого у людей происходит чаще деменция, продолжительность жизни становится ниже», — сказала психолог.
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Анастасия Бондарева