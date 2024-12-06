Стало известно, зачем в России ужесточат правила выдачи больничных

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Ограничение в выдаче больничных листов в России для часто болеющих граждан связано с желанием взять под контроль эту сферу. Так считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит «Лента.ру».
Минздрав России планирует с 1 сентября следующего года ввести новый порядок выдачи больничных листов, который затронет россиян, болеющих более четырех раз за полгода. Часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности будут выдавать максимум на три календарных дня. Для его продления теперь будет необходимо положительное решение врачебной комиссии.
Она отметила, что до введения электронных больничных около двух миллионов больничных выдавалось фиктивно. Человек, имеющий стаж более восьми лет, получает при больничном 100% оплату и мог за подарок врачу несколько дней посидеть дома за счет государства. Введение электронных больничных листов эту ситуацию исправило.
Бессараб отметила, что новые правила не повлияют на оказание медицинской помощи населению. Также больному не откажут в выдаче больничного, однако самостоятельно врач продлить его не сможет.
По ее словам, врачи действительно будут выяснять, почему человек так часто болеет, направлять на необходимые обследования и менять схему лечения.
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Она отметила, что до введения электронных больничных около двух миллионов больничных выдавалось фиктивно. Человек, имеющий стаж более восьми лет, получает при больничном 100% оплату и мог за подарок врачу несколько дней посидеть дома за счет государства. Введение электронных больничных листов эту ситуацию исправило.
Бессараб отметила, что новые правила не повлияют на оказание медицинской помощи населению. Также больному не откажут в выдаче больничного, однако самостоятельно врач продлить его не сможет.
«У кого-то есть привычка просто выйти отдохнуть. Чтобы врача не ставить в неприятное положение и не подвергать врачей опасности должностных нарушений, ведь больному же не отказывать, если он болен, то врачебная комиссия, например, из трех врачей установит, что это действительно болезнь, и, может быть, очень тревожная болезнь, начало инвалидности», — рассказала Бессараб.
По ее словам, врачи действительно будут выяснять, почему человек так часто болеет, направлять на необходимые обследования и менять схему лечения.
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Элина Позднякова