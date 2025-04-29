Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических звонках «из поликлиники»

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Мошенники используют несколько приёмов для того, чтобы получить доступ к личным данным граждан, в их числе и звонки якобы из поликлиники с предложением записаться на диспансеризацию или пройти то или иное обследование, предупреждают специалисты министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Злоумышленники, выдающие себя за медработников, просят абонента назвать пришедший по СМС код «для подтверждения записи на обследование», но в реальности это код для входа в аккаунт на «Госуслугах». Получив доступ, мошенники звонят вновь, на этот раз представляясь сотрудниками службы безопасности «Госуслуг» и советуют обратиться для «спасения денег» в Росфинмониторинг, а для этого заполнить заявление и сфотографировать банковскую карту. Так преступники крадут личные данные и деньги со счёта жертвы», — говорится в сообщении.Эксперты по кибербезопасности напоминают, что никогда нельзя говорить посторонним коды из СМС-сообщений, а также сведения, касающиеся банковский карт.
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