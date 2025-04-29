Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических звонках «из поликлиники»

Мошенники используют несколько приёмов для того, чтобы получить доступ к личным данным граждан, в их числе и звонки якобы из поликлиники с предложением записаться на диспансеризацию или пройти то или иное обследование, предупреждают специалисты министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.