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Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических звонках «из поликлиники»

Фото: istockphoto.com/Diy13

Фото: istockphoto.com/Diy13

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Мошенники используют несколько приёмов для того, чтобы получить доступ к личным данным граждан, в их числе и звонки якобы из поликлиники с предложением записаться на диспансеризацию или пройти то или иное обследование, предупреждают специалисты министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Злоумышленники, выдающие себя за медработников, просят абонента назвать пришедший по СМС код «для подтверждения записи на обследование», но в реальности это код для входа в аккаунт на «Госуслугах». Получив доступ, мошенники звонят вновь, на этот раз представляясь сотрудниками службы безопасности «Госуслуг» и советуют обратиться для «спасения денег» в Росфинмониторинг, а для этого заполнить заявление и сфотографировать банковскую карту. Так преступники крадут личные данные и деньги со счёта жертвы», — говорится в сообщении.
Эксперты по кибербезопасности напоминают, что никогда нельзя говорить посторонним коды из СМС-сообщений, а также сведения, касающиеся банковский карт.

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В Подмосковье за три месяца устранили более 750 самозахватов земли
29 апреля 2025, 11:06

Фото: Минимущества МО

Свыше 750 случаев самозахвата земли устранили в Московской области за первый квартал текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«С января по март текущего года правообладатели устранили 757 нарушений, относящихся к самовольному занятию земли. 380 нарушителей демонтировали незаконно возведенные на участках объекты, а 377 – оформили захваченную территорию через перераспределение», — рассказал глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.
Больше всего случаев самозахвата было устранено на территории Богородского округа: там в порядок привели использование 150 земельных участков. Второе место по этому показателю занял Орехово-Зуевский округ, где ликвидировали самозахват 90 участков. А замыкает топ-3 Дмитровский округ, где устранили неправомочное использование 66 участков.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 29 апреля достигла шести баллов
29 апреля 2025, 10:50

Фото: Минимущества МО

На шесть баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 29 апреля, основные пробки отмечаются на трёх федеральных трассах и шестнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр
29 апреля 2025, 10:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением на 260 мест ввели в эксплуатацию, построенный на территории жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске, ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время в трёхэтажном здании образовательного комплекса завершается установка мебели и оборудования. Эта работа выполнена уже на 90%», — говорится в сообщении.
В групповых помещениях для дошкольников расставлены столы и стулья, собраны кровати, установлены шкафы, стеллажи для игрушек, скамейки с ящиками для хранения вещей, а также приготовлены игрушки, настольные игры, музыкальные инструменты и пр. В кабинетах начальных классов установлено демонстрационное оборудование и лабораторно-технологические приборы. Есть также наглядные пособия, сенсорные доски и пр.

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Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали чемпионата России
29 апреля 2025, 10:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль выиграли представители Московской области на чемпионате России по фехтованию в Уфе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Женская команда Подмосковья в составе Лиланы Черчесовой, Анастасии Балягиной, Александры Ковтун и Анастасии Забелиной поднялась на вторую ступень пьедестала почёта в женских командных соревнованиях по фехтованию на шпаге. А мужской квартет подмосковных шпажистов в составе Дмитрия Швелидзе, Георгия Бруева, Владимира Толасова и Михаила Казмина завоевал бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Ранее на национальном чемпионате подмосковная саблистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Яна Егорян завоевала золотую медаль в личном зачёте, а ещё одна представительница Московской области — обладательница Кубка России, чемпионка мира среди юниоров Алина Ключникова — взяла серебро.

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В Подмосковье провели круглый стол по развитию пробации
29 апреля 2025, 09:52

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Московской области

Межведомственный круглый стол, посвящённый развитию института пробации, состоялся на базе подмосковного социально-реабилитационного центра для бездомных людей «Теплый приём», который является Центом пробации Московской области, сообщает пресс-служба регионального главка ФСИН.
Участие в работе круглого стола приняли зампред Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Николай Черкасов, замначальника Управления Минюста РФ по Московской области Константин Плехов, зампред Общественной палаты Подмосковья и председатель регионального ОНК Сергей Леонов, замначальника Управления Минсоцразвития региона Юлия Барашкова и сотрудники подмосковного главка ФСИН.
Собравшиеся побеседовали с тремя первыми участниками программы пробации, проживающими в Центре.

«Здесь нам оказывают квалифицированную помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, в получении образования, а также в медобслуживании», — сказал один из участников программы.
Для участников круглого стола провели экскурсию по Центру, а в завершении встречи они обсудили механизмы взаимодействия субъектов пробации Московской области и реализацию мер, предложенных в индивидуальных программах участниках пробации.

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