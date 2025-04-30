На форум «Сильные идеи» прислали свыше 1 тыс. идей по кадровой теме

Фото: t.me/ideas_forum
На форум «Сильные идеи для нового времени» по направлению «Национальная кадровая инициатива» поступило более 1 тыс. идей. Об этом сообщили организаторы форума.
Россиян приглашают к участию в форуме. Они могут представить свои проекты, в том числе на тему кадровой политики. Заявку на участие в форуме можно подать до 15 мая на платформе.
Одним из направлений форума стала «Национальная кадровая инициатива». Россиянам предлагают представить проекты, благодаря которым может быть создана целостная экосистема подготовки кадров.
Участники форума смогут представить свои решения по таким темам, как профессии будущего и программы подготовки, профориентация через игры и VR, переподготовка педагогов для работы с новыми технологиями.
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Одним из направлений форума стала «Национальная кадровая инициатива». Россиянам предлагают представить проекты, благодаря которым может быть создана целостная экосистема подготовки кадров.
Участники форума смогут представить свои решения по таким темам, как профессии будущего и программы подготовки, профориентация через игры и VR, переподготовка педагогов для работы с новыми технологиями.
«На предыдущих форумах в кадровом треке подавали много интересных проектов. Лучшие из них не просто вошли в топ-100 или были представлены руководству страны, а получили реальную поддержку и масштабирование», – рассказал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.Двухдневный форум запланирован на лето, он пройдёт в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.
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Лора Луганская