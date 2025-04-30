Россиянам дали финансовые советы перед майскими праздниками

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Россиянам следует заранее подготовиться к майским праздникам, чтобы не сделать лишних трат и не стать жертвами мошенников. Об этом предупредил заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов.
«Особое внимание стоит уделить кредитным платежам, особенно если дата погашения выпадает на выходные. Переводы в нерабочие дни могут обрабатываться с задержкой, что грозит штрафами. Также стоит тщательно планировать бюджет на шашлыки, развлечения и покупки, чтобы не потратить больше запланированного», — пояснил Андрианов в беседе с «Известиями».
Эксперт также предупредил о всплеске мошенничества в предпраздничные дни. По его словам, аферисты любят использовать темы отпусков, скидок и даже налоговых деклараций.
В свою очередь техноблогер Павел Трухачев рассказал «Москве 24», что скачивание приложений с неофициальных магазинов и оплата подписок картой с овердрафтом может закончиться неожиданными списаниями денег.
«В этом случае вероятно не только незаконное списание средств с телефона, но и прослушка разговоров, а также слив личных данных в интернет – контактов, поисковых запросов, фото», — пояснил Трухачев.
Он отметил, что списывать деньги автоматически могут начать после оформления пробного периода, который, как правило, длится от трех до 30 дней.
Эксперт посоветовал сразу отключать ненужные подписки и отвязывать от них свою банковскую карту.
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