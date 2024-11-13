Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей

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Размер пенсионных выплат в России следует привязать к количеству детей. Такое мнение высказал демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.
В своём докладе, выдержки из которого цитирует ТАСС, специалист отметил, что делать расчёт пенсии следует исходя не только из трудового, но и из родительского вклада в общество, для чего следует принимать во внимание число рождённых и воспитанных детей.
По его мнению, активная демографическая политика вред ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить сокращение населения страны.
Тимаков также считает неэффективным перенос основной массы материнского капитала на первого ребёнка. По мнению эксперта, необходимо стимулировать рождение второго и особенно третьего ребёнка в семье.
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По его мнению, активная демографическая политика вред ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить сокращение населения страны.
Тимаков также считает неэффективным перенос основной массы материнского капитала на первого ребёнка. По мнению эксперта, необходимо стимулировать рождение второго и особенно третьего ребёнка в семье.
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Александр Бойцов