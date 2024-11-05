В Подмосковье выплаты на новорождённых превысили миллиард рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более одного миллиарда рублей перечислили из бюджета Московской области на выплаты на новорождённых детей с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерство социального развития региона.
«Родители новорождённых могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В этом году выплату получили родители более 50 тысяч детей, общая сумма выплат из бюджета составила более 1 млрд рублей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Отмечается, что выплата предоставляется в рамках реализации национального проекта «Демография». Оформить её могут родители, зарегистрировавшие рождение малыша на территории Московской области. Оформление выплаты доступно в онлайн-формате — через региональный портал госуслуг.
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