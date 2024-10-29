«Ветераны России» предложили переводить женщин на удалёнку для повышения рождаемости

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Общественное движение «Ветераны России» предложило переводить женщин на удалённую работу для повышения рождаемости. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что общественники направили письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с просьбой рассмотреть возможность расширения прав женщин на удалённую работу по их желанию с целью борьбы с демографическим кризисом в стране.
С аналогичной инициативой «Ветераны России» обратились к главе Совфеда Валентине Матвиенко.
Общественники убеждены, что принятие таких мер позволит повысить рождаемость, учитывая, что огромное число женщин работает в сферах бухгалтерии, маркетинга, IT, а также на госслужбе.
Также движение привело результаты исследования, согласно которому, работающие удалённо женщины чаще решаются на рождение детей, что подтверждает эффективность инициативы.
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С аналогичной инициативой «Ветераны России» обратились к главе Совфеда Валентине Матвиенко.
Общественники убеждены, что принятие таких мер позволит повысить рождаемость, учитывая, что огромное число женщин работает в сферах бухгалтерии, маркетинга, IT, а также на госслужбе.
Также движение привело результаты исследования, согласно которому, работающие удалённо женщины чаще решаются на рождение детей, что подтверждает эффективность инициативы.
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Анастасия Чинкова